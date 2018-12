Naj bo 2019. boljše od letošnjega

Dedek Mraz, ki ga v Sloveniji poznamo kot tretjega in zadnjega zimskega obdarovalca otrok, letos praznuje 70 let. Prej so ljudje v večjih mestih po Sloveniji slavili praznovanje novoletne jelke, decembra 1948 pa so ga prvič v Ljubljani organizirali po sovjetskem zgledu. Pripravili so razne uprizoritve in postavili pravljični gozd. Dedek Mraz se je ohranil vse do današnjih dni v nasprotju s pričakovanji nekaterih, da ga bosta Miklavž in Božiček, ki sta se kot zimska obdarovalca v slovenskem javnem prostoru znova začela vse bolj uveljavljati v 90. letih 20. stoletja, izpodrinila.V naši tokratni spletni anketi smo spraševali, kako ste bili zadovoljni z iztekajočim se letom. Skoraj polovica sodelujočih je menila, da ni bilo nič posebnega, dobra tretjina pa komaj čaka, da mine. In dogodki? Kot kažejo odgovori, bo za marsikoga eden od osrednjih dogodkov, ki so se jim vtisnili v spomin, družinski, tudi svetovno prvenstvo v nogometu ni bilo spregledano, za lokalne volitve pa se je odločil skoraj vsak deseti udeleženec naše spletne ankete. Za leto, ki prihaja, skoraj polovica meni, da bo približno takšno, kakršno je bilo iztekajoče se. No, je pa tudi res, da jih skoraj 40 odstotkov pričakuje, da bo boljše.In še nekaj: policija poziva k varni uporabi pirotehničnih izdelkov. Pirotehniko uporabljate po navodilih proizvajalca in čim manj moteče za okolico. Pomembno vlogo imajo tudi starši, ki s svojim vedenjem in odnosom do pirotehničnih izdelkov vplivajo na zavest in vedenje otrok.