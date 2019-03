Nagrajena zelena Slovenija

Danes ob Blejskem jezeru skorajda ni več parkirišč.

Idrija se je uvrstila med 25 finalistov najboljših v Evropi.

Ljubljana se lahko pohvali z novo pomembno nagrado.

Ljubljana je z najboljšo trajnostno prakso Borza lokalnih živil zmagala v kategoriji mest Best in Cities, Bled pa je dosegel drugo mesto v kategoriji Best in Europe. Komen, Rogaška Slatina, Idrija, Koper in Podčetrtek so se zaradi prizadevanja na področju odgovornega turizma uvrstili med 25 finalistov najboljših v Evropi.Priznanja v sklopu Sustainable Top 100 Destinations na podlagi ocen mednarodne žirije podeljuje neprofitna organizacija za promocijo in spodbujanje trajnostnega turizma Green Destinations, ki je med drugim leta 2016 Slovenijo razglasila za prvo zeleno državo na svetu, lani pa za eno od šestih najboljših trajnostnih destinacij na svetu in najboljšo v Evropi. Na ITB Berlin so podelili tudi certifikate Travelife; med njihovi prejemniki je bila slovenska turistična agencija Atlas Express.»Ponosni smo, da je mednarodna strokovna javnost znova nagradila prizadevanje slovenskih zelenih destinacij, da postane Slovenija ena najbolj trajnostnih držav na svetu,« je izpostavila direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) mag.Ljubljana se lahko pohvali z novo pomembno nagrado. »Osnovni vzgib za organizacijo Borze lokalnih živil je bila želja organizatorjev spodbuditi lokalno samooskrbo z živili,« je dejala mag., direktorica Turizma Ljubljana.»Kratke nabavne verige imajo pozitivne učinke na več vidikov trajnostnega razvoja mesta in širše regije tako na področju gospodarstva, vpliva na okolje kot družbenih odnosov, usmeritve, ki ji Mestna občina Ljubljana sledi že več kot desetletje. Tudi pri Turizmu Ljubljana komponente do okolja in družbe prijaznega vpletamo v naše izdelke, storitve in projekte, saj se zavedamo vse večje prepoznavnosti koncepta trajnostnega razvoja turizma in povpraševanja turistov po trajnostnih izdelkih. Lokalno pridelane sestavine predstavljajo trend v sodobni kulinariki, ki postaja vedno bolj pomemben element turistične ponudbe v Ljubljani.«Na to, kar so na področju varovanja okolja, predvsem pa ozaveščanja domačinov in obiskovalcev Bleda, postorili v zadnjem času, so izjemno ponosni tudi na Bledu. »Dokazali smo, da se z majhnimi koraki da storiti veliko, da pa je v prvem planu vedno in najprej sodelovanje z domačini.Lokalno prebivalstvo mora prepoznati dobre projekte, vrednost okolja, v katerem živi, da lahko skupaj snujemo nove in nove ukrepe na področju trajnostnega razvoja turizma. Kakšno kakovostno pot v razvoju pa je destinacija prehodila v zadnjih 40 letih, dokazuje zgodba: pred 40 leti ni bilo nič čudnega, če je kakšen obiskovalec opral avto na bregu z jezersko vodo.Danes ob jezeru skorajda ni več parkirišč, ko bo Republika Slovenija zgradila še južno razbremenilno cesto, pa bomo jezersko skledo lahko spremenili v območje miru in pravega pašnika za duha in telo,« je dejal, direktor Turizma Bled.