Nagrado bosta delila z vnuki

Loparji za vnuke

Štefaničeva sta se razveselila bogate nagrade Slovenskih novic. FOTOGRAFIJE: Tanja Jakše Gazvoda

DOLNJI SUHOR PRI METLIKI – »To je pa res presenečenje! Še nikoli nisem zadela nobene nagrade, čeprav vsa leta pošiljam kupone za poletno igro Slovenskih novic,« je bila ob našem obisku navdušenaiz Dolnjega Suhorja pri Metliki. Ko smo ji po telefonu povedali, da je ena od izžrebank naše nagradne igre Poletje s Slovenskimi novicami, je sprva mislila, da se kdo šali na njen račun, potem pa je ugotovila, da je sreča tokrat obiskala Belo krajino, in to prav njen dom.»Že dolga leta smo naročeni na Slovenske novice, gotovo 15 let ali pa še več. Postale so nepogrešljive v naši hiši,« pravi Marijin mož. Novice vsako jutro, že pred osmo, prinese poštar, in očitno ima tudi on nekaj zaslug za nagrado, kuverto s kuponom je namreč on odnesel na pošto, da ni bilo treba njima v Metliko. Čeprav sta Janez in Marija v pokoju, jima dela ne zmanjka. Imata namreč kmetijo in že pred zajtrkom poskrbita za vse živali: pujse, kure, purane, zajce. Med pripravo kosila pa je čas za časopis, Janez prebere tako rekoč vse, za Marijo, ki prebere, kar jo zanima, pa je rezervirana križanka. »Rada rešujem križanke,tako urim možgane,« se nasmehne zgovorna Belokranjka, ki je tako rekoč ves čas v gibanju, doma namreč pridelajo skoraj vso zelenjavo, tudi žito za moko, saj Marija sama peče kruh, pa vinograd imajo s 3000 trtami. »Ne pijem vina, sem pa rada v vinogradu, tam si res spočijem živce,« prizna, zato ji delo med trtami ni odveč.»Zgodnji krompir smo že pobrali, zdaj nas čakajo drva. Dela nikoli ne zmanjka, seveda če ga vidiš,« se nasmehne Janez, Marija pa pokaže svoje prtičke, ki jih je izvezla. »Rišelje sem se naučila v našem štrikarskem krožku. Vsako leto se v zimskem času z ženskami iz vasi in Metlike dobivamo enkrat na teden v šoli v Suhorju. Za to si pa res vzamem čas. Prijetno se je družiti in malo poklepetati. Vsako leto imamo tudi končni izlet, letos smo šle po Gorenjski,« našteva Marija, ki si z možem vzame čas tudi za morje. »Tako si napolniva baterije, da lahko delava naprej,« jo dopolni Janez.Sicer pa sta najbolj zadovoljna, ko lahko skrbita za štiri vnuke, dve dekleti in dva fanta, s katerimi bosta z veseljem delila nagrado, saj je ta tako pestra in raznolika, da se bo zagotovo našlo za vsakogar kaj. V paketu je 17 litrov ledene kave Pomurskih mlekarn, 27 litrov treh različnih Daninih pijač; immuno, detox in active & fit, deset vrečk chio čipsa, ki so kar petih različnih okusov, Kraševe sladke dobrote, paket kuhinjskih krp, knjiga založbe Beletrina, izdelki Kozmetike Afrodita, torej gel za prhanje, mleko za sončenje in po sončenju, dezodorant, gel, ter razni pripomočki za na plažo, torba in brisača, ležalna podloga, frizbi, pahljača in loparčki. Naša nagradna igra bo trajala do 5. avgusta, ko bomo objavili zadnjo prijavnico, s katero lahko sodelujete, najdete pa jo tudi na spletu.