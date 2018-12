Nagradno iskanje jaslic po Štanjelu

Skrinjica z navodili

ŠTANJEL – Ulice in hiše starodavnega kamnitega Štanjela so kot nalašč za razstavljanje hišnih, tradicionalnih ali na novo izdelanih jaslic, tako da vsaj nekatere niso takoj na očeh. Iskanje vseh 55, kolikor so jih postavili letos, je že kar mala pustolovščina. Predvsem pri hišah, kjer so se posebno potrudili in jih imajo po več –na številki 21 in družinana dveh naslovih, Štanjel 6a in 6c, po pet, pri, Štanjel 20 in 22a, pa kar šest!Pravila, ki jih morajo upoštevati iskalci, je kmalu po tem, ko je razstavljanje jaslic v Štanjelu postalo tradicionalno, določil organizator, Javni zavod Komenski Kras. Posamezniki in še večkrat družine in večje skupine, ki te dni obiskujejo Štanjel, morajo iz katere od lesenih skrinjic, ki čakajo na več mestih, vzeti poseben zemljevid.Na njem so za lažjo orientacijo označene posamezne pomembnejše stavbe v vasi, ob ulicah pa nanizane hiše – kot prazni kvadratki, v katere morajo iskalci vpisati številke, ki jih najdejo ob jaslicah. Nekatere so pri tleh ali na stopnicah, druge na balkonih in zgornjih oknih, da je treba dvigniti pogled, tretje so na varnem pred burjo v kotih in kotičkih, sodih in vedrih, četrte so v oknih – pred šipami ali za njimi – ter na zidcih, mizah in klopeh, nekatere, praviloma najmanjše, pa tičijo v odprtinah in špranjah v kamnitih zidovih.Vsi, ki bodo do 6. januarja 2019, ko se nagradna igra Odkrij božične jaslice konča, v TIC Štanjel oddali zemljevid s pravilno vpisanimi številkami odkritih jaslic in s svojim imenom, bodo vključeni v nagradno žrebanje. Prva nagrada bo degustacijski meni za dve osebi v Gostilni Kobjeglava Restaurant, druga kosilo za dve osebi v Bistroju Grad Štanjel, tretja pa katalog Lojze Spacal: Kras v mojem spominu.