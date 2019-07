Nagrada za rojstni dan sina in vnukinje

Luštno je doma

Zdravka se je razveselila tudi Afroditine kozmetike.

Nikoli jima ni dolgčas

Nagrada tudi za sosede

ŽIROVNICA – »Bo miza sploh dovolj velika, da boste lahko zložili vse te stvari?« se je poletnih paketov nagradne akcije Poletje s Slovenskimi novicami razveselilaiz Žirovnice. »Res, koliko je vsega,« je dodala naša zvesta naročnica že od prvega dneva izhajanja Slovenskih novic, ko iz avtomobilskega prtljažnika nosimo stvari in jih zlagamo na leseno mizo pod ogromnim orehom, ki daje prijetno senco.Že na prvi pogled vidimo, kako prijetno se živi v vasici pod Karavankami. »Med tednom paziva na vnukinji, na začetku julija smo bili tudi skupaj na morju. A en teden je čisto dovolj, saj se imamo doma prav luštno. Tudi v najhujši vročini je tu pri nas prijetno sveže in ves čas smo kar zunaj, tudi kosilo pojemo tukaj,« pripoveduje upokojena medicinska sestra.Ko po mizi razpostavimo pijače, ledene kave, čips, sladke dobrote, kozmetične izdelke in še vse polno izdelkov za na plažo, se nam pridruži še mož, ki je ravno od zobozdravnika. »A piva pa nič niste prinesli?« se pošali, in čeprav da ga res nismo, začne zadovoljno pogledovati po izdelkih na mizi. Tudi on se ponaša z medicinsko izobrazbo, saj je po poklicu kirurški tehnik, a je vse življenje, do upokojitve, delal v jeseniški železarni. »Samo dva štemplja so mi dali v delovno knjižico, prvega, ko sem začel delati, in drugega, ko sem se upokojil,« razloži Ferdo.Zdravka in Ferdo Kikelj bi s svojo dobro voljo in veseljem do življenja v resnici morala nastopati v kakšni reklami za lepo upokojensko življenje. Oba sta navdušena planinca in s pohodno sekcijo Društva upokojencev Žirovnica veselo planinarita po Sloveniji in tudi v tujini. »Pred dvema dnevoma smo bili čez mejo, v zahodnih Julijcih, pri koči Corsi. Kako je bilo lepo, koliko kozorogov smo videli! Devetindvajset sem jih naštel, tri mame, en oče kozorog, drugi pa sami mladički. Za konec tedna pa gremo na Kamniško sedlo,« pripoveduje Ferdo.Poleg tega se ukvarja s fotografijo in glasbo, je član Pihalnega orkestra Lesce in igra klarinet in saksofon, kot mlad fant pa je igral v ansamblih, s katerimi so veliko nastopali.»Pa ne pozabi povedati, da si v klubu Večno mladi fantje, kjer ženske ne smemo zraven ... Ha, ha, sami belolasi mladinci so to,« se nasmeje žena. Tudi ona je nadvse aktivna upokojenka. Poleg izletov v gore, predavanj in še mnogih drugih aktivnosti v okviru društva upokojencev je tudi članica Šole zdravja. To pomeni, da vsako jutro, ne glede na vreme ali temperaturo, ob pol osmih telovadijo na prostem. Če dežuje, gredo pod bližnji napušč.»Res je luštno v penziji! Časa je dovolj, a pri nas ne za kavč in televizijo! Vse poteka ležerno in v miru, nikoli se nama nikamor ne mudi. Ves najin čas je namenjen le za nama ljube reči,« razloži Zdravka.Kako si bodo razdelili poletne nagrade? Vse, kar je za popiti in pojesti, bodo porabili avgusta, ko bosta sin in vnukinja praznovala rojstni dan. »Pa tudi s sosedi se zelo dobro razumemo in se veliko družimo, poleg tega moje prijateljice velikokrat pridejo na kakšno pijačo. Ledena kava s sladoledom bo odlična za naše druženje, Afroditine izdelke pa bom obdržala kar zase, ker jih tudi sicer najraje uporabljam,« še pove.Kdor bi rad sodeloval v poletni nagradni igri in bi z malo sreče pri žrebu morda prejel takšno nagrado, kot sta jo Zdravka in Ferdo, in kakršno prav vsak dan pripeljemo k našim zvestim bralkam in bralcem, naj izpolni kupon in ga pošlje na naš naslov, ali prijavnico izpolni na spletu. Časa je še do 5. avgusta, ko bomo izžrebali zadnjega letošnjega bralca ali bralko Slovenskih novic.V paketu je: 27 litrov Daninih pijač treh okusov (immuno, detox in active & fit), 17 litrov ledene kave Pomurskih mlekarn, deset vrečk chio čipsa, Kraševe sladke dobrote, izdelki Kozmetike Afrodita, knjiga založbe Beletrina, paket kuhinjskih krp, pripomočki za na plažo, kot so torba, ležalka in brisača ...