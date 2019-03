Nad glavami Celjanov bo viselo 60 ton jekla

CELJE – V Mestni občini Celje so prepričani, da imajo v turizmu še veliko neizkoriščenih priložnosti, zato v sodelovanju s priznanim celjskim arhitektom pripravljajo idejni projekt za izgradnjo visečega mostu med grajskim hribom pod Starim gradom in Miklavškim hribom. S turistično atrakcijo si želijo povečati prepoznavnost Celja na evropskem in svetovnem turističnem zemljevidu ter v knežje mesto privabiti številne turiste od blizu in daleč. Viseči most bi bil s 505 metri po doslej znanih podatkih med najdaljšimi mostovi v tibetanskem slogu na svetu. Viseči most, za katerega je dal župan Mestne občine Celje Bojan Šrot idejo že pred leti, bo ...