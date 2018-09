Na Žalah poslednje slovo od velikega skladatelja, pokopali ga bodo z vojaškimi častmi

LJUBLJANA – Preminulega Iva Petrića bodo pokopali z vojaškimi častmi, je sklenila vlada, saj gre za eno najbolj prepoznavnih in najvplivnejših osebnosti sodobne slovenske glasbe: »Od prvih skladateljskih poskusov je postopoma s svojo prisotnostjo vse jasneje in vse izraziteje zaznamoval slovenski glasbeni prostor. Ustvaril je obsežen in raznolik kompozicijski opus, od orkestralnih skladb do komornih in solističnih del. Med njegovimi deli izstopa izjemno bogat komorni glasbeni opus, zlasti niz šestih godalnih kvartetov, pa številne sploh prve slovenske sonate za najrazličnejše instrumente in nekatera danes že antologijska Petrićeva simfonična dela.«



Med deli, ki jih je ustvaril Petrić, so denimo Integrali v barvi, Simfonična freska, Groharjeve impresije, Slika Doriana Graya, Škotske impresije, Pokrajine spomina, Mozaiki za klarinet in komorni ansambel, Pejsaži za oboo in violo.



Pogreb bo danes ob 16. uri.