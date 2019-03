Na vaše krožnike le najboljše!

FOTO: Boris B. Voglar

Sledljivo slovensko poreklo

Vsi proizvodni procesi se začnejo, odvijajo in končajo v Sloveniji. Postopek zagotavljanja sledljivosti nas popelje od končnega izdelka nazaj vse do uporabljenih surovin. Rejec, datum proizvodnje in drugi podatki iz proizvodnega procesa so ustrezno nadzorovani in dokumentirani v internih dokumentih Perutnine Ptuj. Naslov rejca, ki ga najdete na etiketah svežega pakiranega mesa Natur Premium, je informacija za vse, ki vas zanima, v čigavem hlevu je bila naša perutnina vzrejena. Številka LOT je natisnjena na embalaži (ob oznaki L) in označuje poreklo, kadar na njej ni navedenega rejca. Poreklu izdelkov Perutnine Ptuj lahko sledite tudi s pomočjo spletne aplikacije IZVOR.

V zadnjih nekaj letih na področju vzreje dajejo vedno večji poudarek certificirani piščancem prijazni reji, ki se približuje tradicionalnemu načinu vzreje piščancev, kakršen je bil nekoč na kmečkih dvoriščih. Podjetje sodeluje skupno z več kot 240 rejci, ki na družinskih kmetijah in malih farmah, razpršenih po slovenskem podeželju, skrbijo za dobrobit in vzrejo živali.Že pred desetletji je Perutnina Ptuj kot pionir v svoji panogi v delovanje vpeljala celovit sistem kakovost-varnost-sledljivost, ki ga preverja letno s 450 notranjimi kontrolami kakovosti v vseh procesih. Poleg tega v proizvodnem delu dnevno izvaja kontrolo šest uradnih veterinarjev z Veterinarske uprave Slovenije. Več kot 12 uglednih nacionalnih in mednarodnih standardov kakovosti in varnosti Perutnina Ptuj potrjuje na napovedanih in nenapovedanih presojah – vse to zagotavlja najvišjo kakovost mesa in izdelkov PP.V Perutnini Ptuj so pred leti prvi v Sloveniji uvedli certificiran način reje – piščancem prijazno rejo , ki se naslanja na tradicijo reje, kakršna je bila na kmečkih dvoriščih, a s skrbno nadzorovanimi koraki na poti od njive do vilic.- Spodbujanje naravnega gibanja v hlevu (nameščena t. i. igrala) in na pokriti terasi, izhod na prosto, več dnevne svetlobe, manjša gostota živali.- Dodana vrednost mesa iz linijese odraža v strukturi mesa, hkrati pa pri Perutnini Ptuj verjamejo, da je način reje korak naprej v smeri sodobnih dognanj o dobrobiti živali in trajnostnega razvoja.Z zaščitnim znakom »izbrana kakovost – Slovenija« je potrošnik seznanjen, da so izdelki pridelani in predelani v Sloveniji iz slovenskega mesa. Obvezni del deklaracije mesa je tudi podatek o rejcu. Kot edini nosilec certifikata PPR (piščancem prijazna reja) Perutnina Ptuj spodbuja lokalno pridelano hrano.V PP imajo označeno in sledljivo ne samo, kdo je bil rejec perutnine; spremljajo in nadzorujejo tudi druge pomembne podatke: od tega, kdo vse je bil v stiku z živalmi, od kod so krmila za rejo, na kateri tehnološki liniji je bilo živilo pripravljeno, pa vse do temperaturnega režima vozil, s katerimi je bilo živilo distribuirano. Vse to so tudi razlogi, zakaj podpirajo in so se aktivno vključili v nacionalno shemo Izbrana kakovost – Slovenija, saj potrjuje njihove zaveze in prizadevanja pri zagotavljanju najvišje kakovosti.