Na tej cesti ne boste več potrebovali vinjete

Odsek od pesniškega krožišča do Teznega (gre za hitro cesto H2) se bo po predlogu vlade prekategorizirala v regionalno R2-430. To so sporočili iz Stranke mladih - zeleni Evrope, ki so od ministrstva za infrastrukturo zahtevali po njihovem mnenju odpravo nelegalnega cestninjenja. Že takrat so poudarjali, da ima to pozitivne posledice: »Maribor dobi novo cestno povezavo med levim in desnim bregom, ki je na voljo vsem, kakovost zraka se zaradi razbremenitve prometa izboljša.«



»Zaradi nevarnosti preusmeritve tranzitnega prometa na R2-430, ki tudi v prihodnje ostaja v lasti Darsa, pa bo cesta postala izbirna cestninska cesta na kateri bo ohranjeno cestninjenje za vozila z največjo skupno dovoljeno maso nad 3,5 tone,« še dodajajo.



Vlada mora predlog še potrditi, v Stranki mladih - zeleni Evrope pa razloga za nesprejetje sklepa ne vidijo: »Glede na to, da gre za sklep vlade, s katerim zgolj odpravljajo nelegalno stanje, hkrati pa cesta ostaja v lasti in upravljanju Darsa in zato nima finančnih posledic, skoraj ne vidimo možnosti, da bi vlada tak sklep zavrnila in s tem nadaljevala 10 let trajajoče nelegalno stanje.«