Na srečanje z Božičkom v Bohinj

Skupaj z Božičkom otroci počnejo mnoge vragolije. FOTOGRAFIJE: Top Agencija

S snegom ali brez, obisk je za otroke veliko doživetje.

V toplo zakurjeni koči otroci prisluhnejo Božičkovim zgodbam.

Dobri mož bo v Bohinju do 30. decembra.

Otrokom, ki bi radi v živo srečali Božička, že nekaj let ni treba na Finsko, v mestece Rovaniemi na Laponskem, kjer v Božičkovi vasi uradno domuje dobri mož. Tudi letos, že šestič, lahko doživijo čarobno božično pravljico mnogo bliže – v Bohinju.Bohinjski Božiček domuje v skrivni leseni hišici sredi gozda, pri naselju Laški Rovt, le nekaj sto metrov od Bohinjskega jezera. Ob srečanju z njim otroci doživijo vse, kar se za Božičkovo deželo spodobi: od Božička in njegovih pomočnic do jelenčkov, škratkov in Božičkove pošte z nabiralnikom in žigom. Na voljo so še ustvarjalne delavnice, jelenčkov spust na jeklenici, spust v Polhov rovček, zapletena pajkova mreža, spretnostna potka, slepi ribolov, spust s snežnimi tubami, če je sneg, seveda.V Božičkovo kočo zbrane otroke skozi gozd odpeljejo Božičkove pomočnice, tam jih pričaka dobri mož z dolgo belo brado. Otroci nato na toplem prisluhnejo zgodbicam iz pravljičnega sveta, vmes pa srkajo čaj in se posladkajo s piškoti. Odraslim ponudijo kuhano vino. Sledijo vragolije na prostem, pri katerih se jim seveda pridružijo Božiček in njegovi pomočnici ter bohinjski škratki. »V mini živalskem vrtu smo imeli včasih kozice, letos imamo račke, ki bodo vesele suhega kruha, ki ga otroci lahko prinesejo s seboj. Imamo pripravljen tudi Božičkov nabiralnik, kamor otroci lahko prinesejo svoje risbice in pisma, ter pravi Božičkov žig, s katerim si jih lahko ožigosajo ali si ga dajo na roko,« so nam povedali na Top Agenciji iz Bohinjske Bistrice, ki si je Božičkovo deželo tudi zamislila.Medtem ko na Laponskem letos še ni zapadlo veliko snega in mnogi odpovedujejo rezervacije za obisk Božičkove vasi, pa lahko Božičkova dežela v Bohinju shaja tudi brez snega. »Vse je enako pravljično, le s snežnimi tubami se ne da voziti. Imamo pa zato delavnice na prostem, saj imamo na voljo Božičkov šotor. Tudi v koči, kjer je zakurjeno v kaminu, se otroci zelo dobro počutijo, sploh ko jim Božiček pripoveduje svoje zgodbe in pravljice,« so nam še povedali.Že okoli 1500 otrokom so v šestih letih prižgali iskrice v očeh in Božičkova dežela je med obiskovalci Bohinja in domačini postala pravi zimski hit. Do zdaj so vedno razprodali prav vse termine, poskrbeli pa so tudi za otroke iz socialno ogroženih družin. Vsako leto pripravijo poseben obisk za te otroke in jih obdarujejo. Pri Top Agenciji že poteka zbiralna akcija za darila, ki jih bodo izročili Božičku, da bo lahko obdaril več deset otrok iz socialno ogroženih družin.Program v Božičkovi deželi traja uro in pol in stane 16 evrov za otroka in šest evrov za odraslega. Za večje družine imajo pripravljene popuste, program pa, kot že rečeno, izvajajo v vsakem vremenu. A pozor, Božiček že 30. decembra zapušča Bohinj! Na voljo so skoraj vsak dan po štirje termini, ob 11., 13., 15. in 17. uri, vendar jih je večina že razprodanih, zato pohitite, če želite otrokom letos pripraviti pravo božično pravljico.