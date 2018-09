Na RTV več kot dva tisoč zaposlenih, a še vedno iščejo nove

RTV Slovenija. FOTO: Jure Eržen, Delo

LJUBLJANA – Javni zavod Radiotelevizija Slovenija je nedavno zaključil razpis za nove sodelavce v uredništvu dnevnoinformativnih oddaj Radia Slovenija. Na RTV je bilo sicer ob koncu lanskega leta zaposlenih 2239 ljudi, do konca letošnjega leta pa je v načrtu, da bo redno zaposlenih 2299.Kot so sporočili iz javnega zavoda naše nacionalne televizijske in radijske hiše, vseeno iščejo nove ljudi. »Starejše sodelavce, ki se upokojijo, je treba v okviru kadrovskih načrtov nadomestiti. Izobraževalni proces novih sodelavcev v uredništvu dnevnoinformativnih oddaj je dolgotrajen, saj v povprečju traja najmanj eno leto. Starostna struktura zaposlenih se na Radiu Slovenija ne nagiba na stran mladih, pri čemer potencialno izgubljamo stik z novimi platformami in razvojem radijske produkcije. Tokratna govorna avdicija (zadnja je bila leta 2012) bo zelo restriktivna, med kandidati bomo izbrali najboljše in najbolj obetavne. Kadrovski načrt za letošnje in prihodnje leto bomo spoštovali, hkrati pa bomo iskali tudi kombinacijo ukrepov, ki bodo upoštevali napovedane upokojitve in prioritete javnega radia,« so zapisali v odgovoru na naše vprašanje.Dodali so še, da trenutno v nobenem uredništvu niso kadrovsko podhranjeni.