Na otroški trgatvi stisnili 1050 litrov mošta

V ampelografskem vrtu v Dobrovniških goricah je zasajenih več kot 700 avtohtonih trt 83 različni sort in kultivarjev.

Za srednješolce z Biotehniške šole Rakičan je bila trgatev del redne prakse. FOTO: Oste Bakal

Zakladnica znanja o vinogradništvu

V Dobrovniških goricah je bilo prav veselo. FOTO: Oste Bakal

DOBROVNIK – V organizaciji Društva vinogradnikov Dobrovnik in ob pomoči Dvojezične osnovne šole Dobrovnik, Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik in občine Dobrovnik je v ampelografskem vrtu v Dobrovniških goricah potekala 12. otroška trgatev. Sodelovali so hrvaški, madžarski in slovenski otroci.Več kot 70 učencev DOŠ Dobrovnik, OŠ Rédics (Madžarska), OŠ Štrigova (Hrvaška) in dijakov Biotehniške šole Rakičan, ki so se jim pridružili učitelji, nekateri izkušeni vinogradniki in člani vinogradniškega društva, je trgalo z okoli 700 trt s 83 različnimi sortami grozdja.Kot je povedal predsednik Društva vinogradnikov Dobrovnik in vinski vitez, je bilo med njimi več družin, nekateri so grozdje trgali prvič. »Čeprav trgači govorijo v treh jezikih, so se dobro razumeli in so se ob trganju družili, pravzaprav jih je grozdje povezalo,« je še dejal Horvat in poudaril, da so letos stisnili skupaj 1050 litrov sladkega mošta. Horvat in predstavniki vseh štirih šol so se strinjali, da se mladi na trgatvi naučijo marsičesa, poleg tega se spoznavajo, dobijo nove prijatelje.Čeprav jo je vreme tukajšnjim vinogradnikom letos zagodlo, najprej je bila zmrzal, nato toča in še suša, so vendarle zadovoljni z letino. Res je, da bo vina nekoliko manj, a kakovost bo nadpovprečna.Kot je povedal dobrovniški župan, je občina skupaj z DV Dobrovnik pred leti zaprosila Župnijo Dobrovnik za dolgoročni najem dela njihovega vinograda za zasaditev z namenom, da se uredi ampelografski vrt z različnimi vrstami trte. K projektu so takrat pristopili: Radgonske gorice, Zavarovalnica Triglav, Biotehniška šola Rakičan, Zavod za turizem Dobrovnik, Slovenski red vitezov vina in Evropski red vitezov vina, Kmetijsko-živilski sejem Gornja Radgona in Kmetijsko svetovalna služba. Zdaj je v vinogradu na Popovem bregu (Pap hegy) zasajenih več kot 700 avtohtonih trt 83 različnih sort. Vzdržujejo ga članice in člani društva vinogradnikov s pomočjo občine, Zavoda za okolje in turizem Dobrovnik, KSS in podjetja Bayer crop science.Ampelografski vrt v naravi je strokovna in turistična zanimivost. »Ob vsem lepem, kar se ob trgatvi dogaja, žal ne moremo mimo dejstva, da se vinogradniške lege zmanjšujejo in vinogradi krčijo. Za razvoj vinogradništva in vinogradniškega turizma ter ohranjanje podeželja je treba vzpostaviti bolj odgovorno strokovno politiko in ustrezne finančne spodbude. Vinogradniška opravila in prireditve v občini sklenemo s tradicionalnim martinovanjem. Degustacija vina bo v bodoče mogoča tudi v vinoteki v prostorih kulturnega doma v Dobrovniku in na različnih prireditvah v občini,« je še sporočil župan Kardinar.