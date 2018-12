Na advent v Zagreb? Premislite dvakrat!

Sporočilo DARS-a

Vse do novega leta ob delovnih dneh pričakujemo povečan tovorni promet, v prihodnjem tednu najbolj v četrtek, 27. decembra 2018, na avtocesti A1 med Italijo in Madžarsko.



Ta konec tedna so počitnice v Nemčiji, Avstriji, na Madžarskem ter v Švici. 25. decembra (božič) in 26. decembra (sv. Štefan) sta praznika v večjem delu Evrope. V Sloveniji takrat velja omejitev tovornega prometa med 8. do 21. uro.