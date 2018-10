Na laškem mostu zasnubila prvega neporočenega

Palica in koruza

LAŠKO – Laško med obema vojnama so poimenovali tematsko zasnovano prireditev, ki jo je organiziralo Turistično društvo Laško v sodelovanju z Zvezo Možnar, Muzejem novejše zgodovine Celje, Knjižnico Laško, Osnovno šolo Primoža Trubarja Laško ter številnimi domačimi kulturnimi društvi, podjetji in posamezniki iz Laškega in okolice.Dogajanje v mestnem središču je bilo pestro, laška knjižnica pa ga je dodatno popestrila s predstavitvijo dejavnosti med obema vojnama, obiskom Toneta Seliškarja, ki je predstavil knjigo Bratovščina Sinjega galeba, OŠ Primoža Trubarja Laško pa je skupaj s podružničnimi šolami prikazala šolsko uro, ki so se je lahko udeležili vsi obiskovalci in spoznali nekdanje stroge učne metode učiteljev, ki so imeli vselej v rokah palico, s katero jih je kak neposlušni učenec dobil po prstih, da o klečanju na koruzi ne govorimo.Dogajanje se je vrnilo nekaj desetletij nazaj, v čas, ko je različne dogodke s fotoaparatom ovekovečil fotografski mojster, da o obrtnikih, ki so bili rdeča nit dogajanja, ne govorimo. Predvsem čevljarji so bili nepogrešljivi mojstri, ki so mimogrede izdelali nove ali popravili stare čevlje. In teh je bilo tudi v Laškem kar nekaj, prav tako krojačev in šivilj. Vselej si lahko v mestu srečal žandarje, gasilce, pouličnega prodajalca – pičkurina in druge.»Lani smo pripravili Matejev sejem in prikazali življenje v mestu leta 1927, ko je Laško obiskal tudi kraljKer je bil odziv izjemen, smo se odločili, da prireditev pripravimo ponovno in smo časovni stroj zavrteli nazaj, tokrat v čas med obema vojnama,« je povedal predsednik laškega turističnega društvaOblast se je po prvi svetovni vojni tudi v Laškem zamenjala, sodni okraj Laško, ki je prej spadal na ozemlje Štajerske, je po novi ureditvi prišel v sklop ljubljanske oblasti. Nekateri starejši Laščani pa se še dobro spominjajo, bolj znane kot frau, posebne ženske, ki je imela svojo mesnico. Ker je bila precej odločna, si lep čas ni mogla dobiti primernega snubca, zato so jo mnogi na ta račun tudi zbadali.»Vam povem, da bom šla kar na laški most in sama zasnubila prvega neporočenega, ki bo šel prek,« je zabrusila radovednim Laščanom, ki so vrtali vanjo. In tako je tudi naredila. Ravno takrat je proti mostu stopals kovčkom v roki. In Marijana ga ogovori v nemščini, ker je bilo takrat bolj nobel, če si znal nemško: »Guten tag (dober dan). Ste prišli v toplice? Če je tako, vam lahko ponudim tujsko sobo v mojem gostišču.«Stjepan Komes ji odvrne: »Ne, službo iščem, mesarski pomočnik sem.« Frau Komes ga prime pod roko in pomaha firbcem: »Sehr gut! (zelo dobro). Kar z mano, imam tudi mesnico in boste lahko delali kar pri meni.« To je ena od zanimivih prigod, ki si jih Laščani še danes pripovedujejo. Tako je frau Komes dobila moža in s časom postala še bolj čudaška. Če je otroci niso pozdravljali, jih je mimogrede oklofutala.Gorje pa, če jo je kdo užalil, saj se je takoj spustila v tožbo in imela zato tudi svojega odvetnika. Čeprav je bila slovenskega rodu, se je prelevila v pravo nemčurko, nemščine, ki jo je najraje govorila, da je bila bolj gosposka, pa se je naučila pri nemških družinah v Laškem. In neznansko je uživala, če so jo ljudje opravljali. Kar ni bilo težko, saj je za to kar sama poskrbela. Priljubljena ni bila, a je s svojimi dejanji vselej vzbujala pozornost. O čudaški Laščanki je pripovedi zbral in jih zapisal nekdanji laški kronist