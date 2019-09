Na grajskem hribu pijejo modro

Jakob Štigl z Razborja pod Lisco, absolutni zmagovalec mednarodnega Avsenikovega harmonikarskega tekmovanja leta 2018. FOTO: Rok Petančič in Jernej Klinc

Posavski veseljaki so peli modro, trgači pa pili modro.

Loški zeliščarji s svojimi napoji. FOTO: Rok Petančič in Jernej Klinc

SEVNICA – Trgatev je za vinogradnika težko pričakovano in po navadi slovesno dejanje; pravzaprav praznik, na katerega povabi prijatelje, znance in sorodnike. Ker čriček že dolgo prepeva in trgatev veleva, predvsem pa zato, ker je grozdje že dozorelo, se je zavod KŠTM Sevnica odločil, da je treba potrgati 500 trt modre frankinje, ki je zasajena na pobočju pod sevniškim gradom. Tako se je v nedeljo množica podpornikov in botrov vinske trte v lepem sončnem vremenu podala na sevniški grad. Od tam je že odmeval zvok harmonike, katere meh je neutrudno vlekel mladi virtuoz. Loški zeliščarji so postregli s svojimi napoji in kmečkimi dobrotami, saj ni trgatve brez dobre jedače in pijače, Posavski veseljaki pa so predpremierno izvedli skladbo Pijte modro (frankinjo). Pesem govori o tem, kako modra frankinja že stoletja združuje regijo Posavje, hkrati pa opozarja, da je treba piti modro in zmerno. Trgače je s kratko lutkovno predstavo pozdravilo Grajsko lutkovno gledališče Sevnica, ki že devet let domuje na sevniškem gradu in soustvarja kulturno dejavnost.Grajske trgatve ni brez njegove visokosti, barona Moscona, ki ga uprizarja domačin, zbrane pa je nagovoril tudi prvi slovenski vinariz Vinske kleti Prus iz Metlike, ki je na 45. odprtem državnem ocenjevanju vin v Gornji Radgoni dobil priznanje Vinar leta 2019. Pa ne le to, tudi na 9. Festivalu Modre frankinje v Sevnici se je Prus izkazal z najbolje ocenjeno slovensko modro frankinjo.Po uradnem programu, ki ga je povezoval, so direktorica KŠTM Sevnica, sevniški županter, državni sekretar v Kabinetu Vlade Republike Slovenije za delovno področje obrtništva in sodelovanje z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicam potrgali grozdje žametne črnine, ki je zraslo na cepiču najstarejše trte z mariborskega Lenta.Botri so se nato podali med svoje trte in v prijetnem vzdušju obrali grozdje, dobro razopoloženi pa so se zatem družili ob domačih dobrotah v grajskem parku nad vinogradom. V zahvalo, ker so trgali in predvsem, ker so botri in so tako prevzeli skrb za svoje trte, so prejeli grajsko vino, imenovano Grajska kri, letnik 2018, ki je sicer, tako kot ostala odlična vina posavskih vinarjev, na prodaj na sevniškem gradu.