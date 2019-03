Na graditeljskem sejmu kar 26 držav

Inženir Mitja Kermavnar nam je razložil delovanje minirekuperatorja.

Tehnologija leti v vesolje

Pipe so lahko tudi barvne.

Katja Golob nam je na polnilni postaji napolnila mobitel.

Tri strokovna predavanja

Oblečena v stilu posode

60

tisoč obiskovalcev pričakujejo do nedelje.

LJUBLJANA – Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani smo obiskali že 58. sejem Dom, največji graditeljski sejem za gradnjo in obnovo v Sloveniji in okoliških regijah.Kot nam je povedala tiskovna predstavnica Gospodarskega razstavišča, se letos v 20 stalnih halah in še treh dodatnih montažnih šotorih predstavlja nič manj kot 528 podjetij iz 26 držav.Razstavljavci oz. proizvajalci klimatskih naprav, raznolikih gradbenih elementov, talnih oblog, ogrevalnih sistemov so resnično zapolnili prostore do zadnjega kotička.Tehnologija bivanja leti v vesolje, bi lahko rekli. Še bolje, sledi našim razvadam z mikroodgovori, ki so cenovno sprejemljivi za navadne smrtnike. Lep primer so miniaturni rekuperatorji, ki so veliki kot nekakšni ventilatorski zračniki v kopalnici ali kuhinji.V novogradnjo, v nizkoenergijsko oz. pasivno hišo pravzaprav kar moramo vgraditi rekuperator, velik sistem s cevmi, ki nam meša in segreva zrak v prostoru. A kaj narediti v primeru 40 let stare hiše ali stanovanja v bloku, potem ko smo zamenjali stara okna z novimi in nam premočno tesnijo, zato po kotih hitro opazimo madeže plesni. Montiramo minirekuperator, kar pomeni, da skozi zid zvrtamo luknjo v premeru 15 do 25 centimetrov in ga vstavimo vanjo. Inženiriz podjetja Dines nam je povedal, da tak prezračevalnik stane od 500 do 600 evrov, a lahko dobimo del stroška povrnjenega iz Eko sklada.Ustavili smo se na stojnici podjetja Bial, kjer nam jepredstavila dodatke za radiatorje, od nastavkov za dežnike, držala za toaletni papir do viličastega nastavka, kamor lahko obesimo premočene čevlje, da se posušijo.Najprej smo mislili, da gre za sefe, pa nas je zgovornapovabila, naj poskusimo. V Podjetju Napolnite so si zamislili polnilno postajo za mobilne telefone. »Namenjeno je trgovskim centrom in prireditvam, denimo konferencam. Če vam gre baterija v mobilniku h koncu, preprosto priključite na polnilnik, ga vstavite v sef, ki ga zaklenete s svojo kodo.« Vsak sef ima tri polnilne priključke, ki so danes najpogosteje v uporabi.Na paviljonu kopalniških in kuhinjskih armatur Blitz so nam padle v oči raznobarvne armature, po starem pipe, ki so kačasto gibljive, zato lahko curek usmerimo bolj direktno v posodo ali pa z njo speremo odcejevalnik.V prikolici Häfele smo se ustavili na promocijski predstavitvi in med obiskovalci srečali podjetnika, ki izdeluje pohištvo.Pojasnil nam je, da imajo pri montaži kuhinj težave z razsvetlitvijo, saj je treba električno napeljavo prej pripraviti. »Ker pa v zadnjem času uporabljamo nizkonapetostna led-svetila, je vselej problem, kam dati pretvornik, hkrati pa moramo denimo led-trak včasih še vedno lotati.« Omenjeno podjetje pa ponuja celovit sistem s kabli, kabelčki, žičkami in konektorji, kar je elegantno.Gospodarska rast se je po zadnjih napovedih EU-inštitucij pred dnevi začela ohlajati, oživitev pričakujejo v letu 2020. A na sejmu se je čutilo pretakanje denarja.Na nekaj paviljonih smo vprašali ali potrebujejo monterje, inštalaterje itd., pa so nas vsi po vrsti povabili k sodelovanju, če le znamo montirati.Na sejmu Dom, ki bo trajal vse do nedelje, so letos med drugim pripravili tri strokovna predavanja o implementaciji EU-zakonodaje o energetskih standardih trajnostne gradnje.Ničenergijski standard je za gradnjo večstanovanjskih stavb začel veljati že 1. januarja letos, na družinske hiše bo stopil v veljavo čez dve leti. Hkrati so obiskovalcem vseskozi na voljo svetovalci – strokovnjaki gradbenega inštituta ZRMK. Organizatorji pričakujejo, da bo dogodek letos obiskalo okoli 60.000 ljudi.