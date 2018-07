Na elankah tudi Putin in Trumpova bivša

»Slovenijo napadajo nadležni roji letečih mravelj«

Bralka Anja je na območju celotne Štajerske, v okolici Sevnice, Zidanega Mostu in Maribora, zasledila ogromne roje letečih mravelj. »Nadležne so in silijo v ljudi, vsepovsod so, lezejo po tleh, letajo po zraku ...« Invazija traja že vsaj okoli pet dni, pravi bralka in se sprašuje, koliko časa bo še trajalo. Z vprašanjem smo se obrnili na Prirodoslovni muzej Slovenije. Zanimalo nas je