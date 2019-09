Na dobri poti: iz društva sporočili nov znesek za Krisa

LJUBLJANA – Iz društva Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, ki zbira denar za 19-mesečnega, so sporočili, da jih je eden izmed operaterjev obvestil o znesku, doslej prejetega denarja z zbiranjem SMS-sporočil. Denar je prispevalo 142.398 donatorjev, ki so skupaj darovali 711.980 evrov.Vendar pa tega zneska, kot opozarjajo v društvu, ne gre upoštevati v včeraj objavljeni vsoti zbranega denarja, saj je del zneska, ki ga je sporočil operater, že upoštevan v 1,7 milijona evrov, tako da trenutno ni znana točna številka zbranega denarja, nobenega dvoma pa ni, da se Slovenija približuje potrebnim 2,3 milijona evrov, kolikor stane zdravilo, ki ga 19-mesečnik s spinalno mišično atrofijo potrebuje.Preberite še:»Po podatkih ene izmed zaposlenih v telekomunikacijskih družbah je osip pri nakazilu na naš TRR lahko 10 % ali več, ker vsi ne plačamo pravočasno računov, te donacije pridejo kasneje,« so pojasnili v društvu. Poleg tega potekajo še številne dražbe različnih predmetov, od katerih so se posamezni Slovenci pripravljeni posloviti v zameno za sredstva za Krisa.