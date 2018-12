Na 13 kilometrih izvrtali pet predorov

SEVNICA – V soboto, 8. decembra, ko je mimo Sevnice sopihal muzejski vlak z Božičkom, je na Gradu Sevnica potekala prav posebna prireditev. Zbrani so prisluhnili predstavitvi zanimive, predvsem pa pomembne knjižne novosti z naslovom Železniška proga Sevnica–Trebnje. Zajetna monografija, delo raziskovalca lokalne zgodovine in publicista Oskarja Zorana Zeliča, je izšla ob pomembnem jubileju, in sicer 110-letnici proge Trebnje–Krmelj in točno na tisti sobotni dan 80-letnici slovesnega odprtja proge Tržišče–Sevnica. V enem letu izdal tri knjige »31,2 kilometra dolgo enotirno progo Sevnica–Trebnje so zgradili v dveh ločenih ...

