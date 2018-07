Mlada muslimanka pojasnila, zakaj je snemala triletnico

Pojasnila je, zakaj je to storila. FOTO: Zaslonski posnetek

Pojasnila je, zakaj je to storila. FOTO: Zaslonski posnetek

MARIBOR – Oglasila se je ženska, ki je ta teden v Mariboru v Europarku snemala otroka , kar pa je mnoge izredno razjezilo. Mati 3-letnice je celo stopila do ženske in zahtevala, da posnetek izbriše, kar je zakrita muslimanka tudi storila.Po ogorčenju in paniki, ki se je s svetlobno hitrostjo razširila med Slovenci, se je oglasila tudi ženska, ki je bila zaslužna za incident v trgovskem centru. V komentarju pod eno od objav je zapisala, da je posnetek v trgovskem centru naredila zato, da bi se prijateljici pohvalila, da je v Europarku. V kader je menda slučajno ujela tudi deklico. Kot je poudarila, ni želela snemati otroka, temveč trgovski center. Ko je dekličina mati zahtevala, naj posnetek izbriše, je to nemudoma storila. Potem pa se je pojavil še mož jezne ženske in preveril, ali je posnetek res izbrisala. Paru se je za nesporazum opravičila. »Žal mi je, da je prišlo do nesporazuma, opravičujem se še enkrat,« je še zapisala na facebooku.