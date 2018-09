Modra frankinja navdušila vinske viteze

FOTO: Jaroslav Jankovič Protokolarni otvoritveni sprevod vitezov vina 24. vinskega viteškega turnirja na gradu Sevnica FOTO: Jaroslav Jankovič

FOTO: Jaroslav Jankovič Nosilec meča Marko Kocjan

FOTO: Jaroslav Jankovič Študentka opernega petja Anja Žabkar

FOTO: Jaroslav Jankovič Sodni zbor ocenjuje modro frankinjo.

FOTO: Jaroslav Jankovič Šentjanški vinogradnik Igor Jevševar

FOTO: Jaroslav Jankovič Najboljšo mlado modro frankinjo je pridelal in donegoval Mirjan Kulovec iz Metlike.

FOTO: Jaroslav Jankovič Vinski vitezi in dame poskušajo in ocenjujejo v poročni dvorani gradu Sevnica.

In Honorem Dei et In Honorem Vini, v prevodu Čast bogu in vinu, se glasi pozdrav vinskih vitezov.

FOTO: Jaroslav Jankovič Tadeja Dolinšek, Anja Jamšek in 11. cvičkova princesa Vesna Perko

V začetku septmebra so se na gradu Sevnica zbrali člani slovenskega konzulata Evropskega reda vitezov vina na 24. vinskem viteškem turnirju, kjer je sodni zbor ocenjeval modro frankinjo, prečastito sorto, ki je v pičlem desetletju iz malodane marginalne sorte zrasla v prestižno vino.Prisotni smo imeli kaj videti in slišati. Že prihod članov, ki so malodane po vojaško rangirani v hospese – pripravnike, vinske svetnike, vinske sodnike in vinske viteze oz. pri ženskah hospite, dame, vinske dame in redovne dame, je bil kar pravljičen.Vinoljubci so bili od nekdaj elegantni, umirjeni ljudje, z občutkom za mero. Že pri uvodnem pitju so tako dame kot možakarji najprej za trenutek pridržali kozarec pred očmi, nato pa rob nastavili na ustnice in s kratkim požirkom poskusili šampanjec za dobrodošlico.V grajsko dvorano Alberta Felicijana so vstopili po natančno določenem protokolu, v vrsti, praporščaki in nosilec mečaso hodili naprej. Pevkaje zapela himno, nato so po uvodnem pozdravu prvega prokonzulasledili pozdravni nagovori županain aktualne vinske kraljice Slovenijeter drugih, nato pa je imel konzularni enolog dr.predavanje o izvoru modre frankinje.Med drugim je povedal, da so raziskovalci nemškega zveznega inštituta Julius Kuhn v Geiweilerhofu v Nemčiji dokazali, da modra frankinja, ki je bila dokazano že v 19. stoletju doma v vseh deželah avstro-ogrske monarhije, izvira iz Slovenije. »Modra frankinja je naravni križanec, nastala naj bi nekje v okolici Slovenskih Konjic,« je dr. Nemanič poudaril dognanja nemških strokovnjakov.Legatni vikar in župnikje v grajski kapeli blagoslovil vino in podal nekaj duhovnih misli, nato so se vitezi preselili v poročno in konferenčno grajsko dvorano, kjer je vodja turnirja in prvi legat legature za Dolenjsko, Posavje in Belo krajinopredstavil sodni zbor na pročelju dvorane, ki ga je tokrat vodila vinska dama in enologinjaDrugi vitezi, pripravniki, hospete, dame, svetniki, sodniki so posedli po dvorani in začel se je vinski viteški turnir ocenjevanja modre frankinje.»Prispelo je skupno 16 vzorcev, od tega so štiri stare modre frankinje do leta 2015, medtem ko smo prejeli 12 vzorcev mladega vina letnika 2016/17,« nam je pojasnil legat Sotošek.Vzorce so ocenjevali vsi prisotni, a štele so le ocene sedmih članov sodnega zbora. Sliši se čudno, toda po drugi strani je bil turnir prav zanimiv. Vsi, ki so ocenjevali vino, so ob razglasitvi rezultatov primerjali svojo oceno s tisto, ki jo je posameznemu vzorcu prisodil sodni zbor. Pri čemer se je razvila živahna debata.Med mladimi vini je sodni zbor dal najvišjo oceno modri frankinjis Straže na Dolenjskem, medtem ko je najboljšo modro frankinjo med starejšimi vini donegovaliz Čuril pri Metliki. Oba zmagovalca sta se pomerila v velikem finalu in sodni zbor je zmago prisodil Pečariču: »Ker v življenju vselej zmaga modrost in ne mladost,« je hudomušno pristavila vinska damaMed vitezi je bilo kar nekaj dam. Hospita, sicer pa gostinkase je najprej izučila za zlatarko, nato jo je ljubezen pripeljala v gostinsko hišo in med vinarje, kjer se prav dobro počuti. Farmacevtka in vinska damaiz Maribora nam je kljub strokovni izobrazbi poudarila: »Pri vinu se vsega ne da izmeriti, osebni okus in subjektivno mnenje imata veliko vlogo pri oceni.« Kar pa dela zgodbo o vinu tako zanimivo.Vino nam je pohvalil tudi šentjanški vinogradnik, ki je imel na turnirju vlogo točaja v tradicionalnem modrem predpasniku. Srečanje vitezov na gradu Sevnica oz. 24. viteški vinski turnir se je končal v večeru na terasi, od koder pogled seže na reko Savo in stari del Sevnice.