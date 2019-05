Moda kranjskih plemkinj

SEŽANA – Irena in Srečko Rože, vneti zbiralec vojaških eksponatov iz Vojaškega muzeja Tabor Lokev, ki bo letos avgusta slavil četrt stoletja delovanja, sta s hčerko Anejo, diplomirano zgodovinarko in umetnostno zgodovinarko, upravičeno ponosna na drugo hčerko Anjo, ki je lani diplomirala iz zgodovine. Diplomsko delo z naslovom Oblačilna kultura kranjskih plemkinj v prvi polovici 18. stoletja je Anja predstavila v Kosovelovi knjižnici v Sežani, kjer se je osredotočila na spremembe v evropski modi, katere pravila je začela zapovedovati Francija. Na podlagi pregledanih zapuščinskih inventarjev kranjskih plemkinj in njihovih portretov iz 18. stoletja je mogoče ugotoviti tudi, koliko so nove modne smernice vplivale na plemstvo v deželi Kranjski, poudarja mlada Rožetova. Ponosni oče Srečko pa je iz svoje bogate zbirke fotoaparatov, ki šteje skoraj 320 eksponatov, na ogled postavil 50 primerkov v dveh vitrinah, ki bodo na ogled v času poletnih dopustov.