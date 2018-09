Močne nevihte zajele Slovenijo: strela kriva za izpad elektrike, ceste zalite

LJUBLJANA – Popoldanske padavine so krive za številne težave po državi. Gasilci so zaradi njih imeli polne roke dela, pa tudi elektrikarji. Zaradi udara strele je okoli 17.40 prišlo do izpada električne energije na območju naselja Ključevica, Čimerno in Dobovec v občini Trbovlje. Delavci elektro podjetja napako odpravljajo.



Kakšne pol ure prej je med naseljema Krško in Cesta, občina Krško, zaradi zamašene cevi pod mostom potok poplavil cestišče. Vejevje in ostale naplavine je odstranil dežurni podjetja Kostak Krško in s tem sprostil vodno pot. Še prej so o poplavah poročali iz Zagorja ob Savi: gasilci PGD Loke so v naselju Šemnik v občini Zagorje ob Savi s protipoplavnimi vrečami zaščitili stanovanjsko hišo, ki jo je ogrožala voda naraslega potoka.



Okoli 16.30 so gasilci PGD Brezno-Podvelka na Rdečem Bregu v občini Podvelka očistili dva prepusta, ki sta se zamašila v zadnjem neurju. Vodotok in meteorne vode, ki so prej ogrožale stanovanjsko hišo so preusmerili v ustaljeno strugo.



Nekaj minut prej so v Tomažji vasi, občina Škocjan, gasilci PGD Tomažja vas razžagali drevo, ki je bilo nagnjeno nad cesto.



Kmalu po 15. uri je meteorna voda zalila vrtec na Trubarjevi ulici na Bledu. Kot piše uprava za zaščito in reševanje, so posredovali gasilci PGD Bled.