Mnogi v pričakovanju zime, kaj pa nas čaka?

Vremenska napoved po regijah za naslednje dni. FOTO: posnetek zaslona

Največ snega je za silvestrovo padlo na prehodu v leto 1977, so izpostavili v Arsovem podcastu o vremenu. V Ljubljani je takrat zapadlo 31 centimetrov snega, pobelilo pa je tudi Primorsko. Temperature so bile med –10 in –20 stopinj.

Zadnji bel božič, ko je sneg zapadel tudi po nižinah, pa smo doživeli pred 11 leti. Nazadnje je bila debela snežna odeja leta 1994. Leta 2007 je sneg pobelil predvsem južno in vzhodno Slovenijo, 2011 pa je sneg zapadel v više ležečih predelih, kažejo podatki agencije za okolje.

LJUBLJANA – Začetek koledarske zime na severni polobli naznanja Sončev obrat ali zimski solsticij, ki se bo zgodil danes ob 23.23. Tako se bo letos zima začela z nočjo, v soboto pa bomo dočakali prvi zimski dan.Vreme pa ne bo nič kaj zimsko. »Pričakujemo otoplitev. Tudi napovedi, ki jih imamo za prihodnji teden, za božični dan kažejo na toplo vreme, se bo pa po božiču verjetno nekoliko ohladilo,« napoveduje vremenoslovec»Upanje za bel božič je že nekako pokopano, temperature se bodo že ob koncu tedna dvignile na pet do 10 stopinj in tudi božič bo topel,« je pojasnil. Nekaj sonca bo na vzhodu.»V dneh po božiču je mogoča ohladitev, kako intenzivna bo in ali bo ob tem kaj padavin, pa je nehvaležno napovedati. Za zdaj snežnih padavin tudi po božiču še ni na vidiku. Ker pa je to oddaljeno, so napovedi še nezanesljive,« je dodal. Po napovedih Arsa do konca leta ni pričakovati vsaj omembe vrednih padavin.Gregorčič je spomnil, da se je že zgodilo, da je med božičem in novim letom zapadel sneg. Lani smo sicer imeli na božični dan okoli 10 stopinj.