Mnogi na morje v ponedeljek, zato na avtocesti upočasnjeno

Na primorski cesti je promet zaradi gneče upošasnjen. FOTO: Prometnoinformacijski center za državne ceste

LJUBLJANA – Že izhod iz Ljubljane bo za marsikaterega šoferja težak. Gneča proti primorski avtocesti se namreč začne že na ljubljanski zahodni obvoznici, prometnoinformacijski center pa poroča o daljši koloni med predorom Šentvid in razcepom Kozarje v smeri proti Brezovici.Zastoji se zaradi povečanega prometa nadaljujejo na primorski avtocesti proti Vrhniki in se pot upočasnjuje vse do mejnih prehodov s Hrvaško, kjer ljudje v svojih jeklenih konjičkih čakajo na izstop iz države.Potovalni čas se zaradi gneče podaljšuje tudi iz smeri Kopra proti Ljubljani.Vozila stojijo na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Obrežje, Gruškovje in Petišovci. Za osebna vozila je najdaljša čakalna doba na Sečovljah pri vstopu v državo, in sicer eno uro, pri izstopu pa bo treba potrpeti uro in pol.