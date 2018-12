Milko Novič znova na zatožno klop

LJUBLJANA – Na Okrožnem sodišču v Ljubljani se bo začelo vnovično sojenje Milku Noviču, ki ga obtožnica bremeni umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika decembra 2014. Sojenje bo po odločitvi vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo prvotno obsodilno sodbo, na zahtevo obrambe steklo pred novim sodnikom, Zvjezdanom Radonjićem.



Noviča je okrožno sodišče pred enim letom spoznalo za krivega in ga obsodilo na 25-letno zaporno kazen. Novičeva obramba se je na obsodbo neuspešno pritožila na višje sodišče, oktobra letos pa ji je uspelo na vrhovnem sodišču, ki je ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti, obsodilno sodbo razveljavilo in zadevo vrnilo v ponovno sojenje. Alibi do odhoda hčere v fitnes Vrhovno sodišče je v sodbi med drugim zapisalo, da bo moralo v ponovljenem postopku sodišče z izvedbo predlaganih dokazov razčistiti predvsem od obrambe ponujeno možnost popolnega alibija oziroma ugotoviti, ali je sploh obstajala teoretična (fizikalna) možnost, da bi Novič prispel na kraj dejanja v času, ki mu je bil na voljo od odhoda hčere na fitnes. Novič je imel namreč alibi do časa, ko je njegova hči zapustila hišo, kar je bilo le nekaj minut pred streljanjem, obramba pa je s svojimi dokaznimi predlogi želela dokazati, da v tem kratkem času Novič fizično ni mogel priti na kraj dejanja. Nov izvedenec Dokazati, da ima Novič za sporni čas alibi, bo tudi ena od prioritet Novičeve obrambe. Če bodo dokazali alibi, tudi ne bo več potrebe, da bi se sodišče ukvarjalo z novimi izvedenskimi mnenji, je dejal Novičev odvetnik Jože Hribernik. Novičeva obramba je v zahtevi za varstvo zakonitosti problematizirala tudi verodostojnost izvedenca balistične stroke Franca Sabljiča, na čigar mnenje je sodišče oprlo svojo odločitev o Novičevi krivdi. Vrhovno sodišče je v sodbi med drugim zapisalo, da mora sodišče v primeru izrazito nasprotujočih si mnenj različnih izvedencev, pri čemer se nesoglasja tudi z zaslišanjem ne dajo odpraviti, ponoviti dokazovanje z novim izvedencem.