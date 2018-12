Milijon kilometrov prevozil brez okvare

Pri 999.999 prevoženih kilometrih se je vse skupaj ustavilo. FOTO: AMZS

Doma ima še enega

25 -krat je s foresterjem obkrožil Zemljo.

Z rednim vzdrževanjem in pametno vožnjo je 25-krat obkrožil Zemljo. FOTO: AMZS

Čestital mu je tudi Japonec

Leta 1998 še slutil ni, da je z nakupom tega terenca izpeljal zagotovo eno najboljših investicij v življenju. FOTO: Stefaan Van Hul

Nobene resnejše nesreče

Jernej Jung ima vozniški izpit že od 18. leta, torej več kot 50 let. O sebi pravi takole: »Sem varen voznik. Čeprav sem z avtom naredil res ogromno kilometrov, nisem imel nobene resnejše nesreče. Predvsem je pomembno, da nehaš voziti, ko si utrujen, in da to pravočasno zaznaš. Seveda za volanom odpade tudi kakršno koli pitje alkohola. Imam pa eno slabo lastnost, ki se je bom težko odvadil – rad namreč hitro vozim.« Načeloma se zelo nerad vozi za drugimi ljudmi in opaža, da je v Sloveniji precejšen problem nakazovanje smeri zavijanja. »Na avtocesti, če že kdo nakaže smer, stori šele takrat, ko je že na drugem pasu. Težava je tudi vožnja v krožiščih, ki je mnogi ne obvladajo. In neverjetna agresivnost, ta je vse večja.«

LJUBLJANA –, rojen leta 1947, svojim letom še kako uspešno kljubuje in v slogu svojega priimka še danes ostaja pravi mladi lev. Za vselej si ga bomo namreč zapomnili kot tistega znamenitega vokalista pri legendarnih Mladih levih, ki je v drugi polovici šestdesetih let sleherno nedeljo na koncert Tivoliju v privabil kar 4000 razvnetih obiskovalcev! Če so pred njegovimi modrimi očmi medlele poslušalke, pa je njegov kontroverzni videz z daljšimi lasmi mobiliziral četo vaških straž, kakršna je bila, na primer, tudi šišenska, in tako so očetje in matere, da se ne bi njihovi otroci spridili, Junga in njegove somišljenike čakali kar v zasedi s škarjami v rokah.Približno 30 let pozneje, pisalo se je leto 1998, je glasbenik na priporočilo prijatelja k nam uvozil sploh prvega subaruja znamke Forester, govorimo namreč o prvi generaciji tega športnega terenca (crossoverja) s štirikolesnim pogonom in bokserskimi motorji, ki še danes slovi po svoji konservativni oblikovanosti in zvestobi prvotnim linijam. Zanesljivost, uporabnost, kakovost izdelave in oblika, ki zlepa ne zastara tako hitro kot pri tekmecih, omogočajo, da avto svojo ceno ohranja nadpovprečno visoko. Jernej Jung, ko ga je kupil in uvozil, gotovo ni slutil, da je v tistem izpeljal zagotovo eno najboljših investicij v življenju. Dvajset let pozneje mu njegov forester namreč še vedno odlično služi, še več, z njim je v teh letih brez vsakršne okvare prevozil že več kot milijon kilometrov, torej je 25-krat obkrožil naš planet!»Častna, nikoli mi ni crknil!« je dejal ponosno v tistem, ko ga je od milijonskega dosežka ločilo pravzaprav samo še 300 metrov.Jungovo vozilo je hkrati neuradno tudi prvi subaru te znamke na svetu, ki je dosegel takšno količino prevoženih kilometrov! Z rednim servisiranjem je na njegovem trpežnem vozilu še vedno več kot 70 odstotkov originalnih delov, se rad pohvali. V tem času se je že tako zaljubil v to znamko, da ima doma še enega podobnega, le da je iz tretje generacije foresterjev, tudi s tem je prevozil že 150.000 kilometrov.S svojim dvajsetletnim ljubljencem se je sicer zdaleč največ navozil na relaciji Slovenija–Švica, z njim je seveda prečesal tudi premnoga druga evropska cestišča, z belim titanom jih je drgnil celo po Severni Afriki, kjer so se menda morali še posebno izkazati vsi foresterjevi talenti.Prav tako ne bo nikdar pozabil, denimo, tiste anekdote izpred let, ko se mu je hudo mudilo v Ljubljano. Pravzaprav je moral preskočiti le še Ljubelj, a kaj ko je zapadlo več kot pol metra snega, cesta na prelaz pa še ni bila splužena in bila zato neprevozna. »Kar bo, pa bo,« si je rekel in spregledal označbo, ki je prepovedovala nadaljnjo vožnjo. Na vrh je prispel z uporabo reduktorja, pred tem pa se je njegov avto prelevil v nekakšen plug, ki je plužil vse pred seboj in trmasto lezel proti vrhu. Tam ga je pričakala naša carina. »Kaj niste videli označbe, ki je ukazovala prepoved vožnje?! Le kako ste si drznili, to je ja čisti prekršek?!« cariniki nikakor niso bili zadovoljni z njegovim ravnanjem. Na srečo pa je bil tam tudi njihov šef, ki ga je Jung dobro poznal. Pristopil je in mahoma umiril svoje podrejene: »Pustite ga lepo pri miru.« Ter zaključil: »Tudi jaz imam doma foresterja …«Jerneju je ob tej priložnosti in častivrednem dosežku, ko je števec slednjič pokazal na milijon prevoženih kilometrov, čestital tudi prvi človek Subaruja za evropski trg. Takole je dejal: »Da je njegov forester prišel do tako neverjetnega milijona kilometrov, je samo še en dokaz trpežnosti in trajnosti tega vozila, ki je bil tudi tako zamišljen, in sicer, da bo kupcem dolgo služil.« Podatek, ki glasno pritrjuje Japončevim besedam, je tudi to, da je kar 97 odstotkov subarujev, ki so bili v zadnjih desetih letih prodani v Evropski uniji, mogoče še vedno opaziti na evropskih cestah!Kljub vsemu je Jungov pionir iz tovarne Subarujev še zmeraj tako neskončno daleč od uradnega svetovnega rekorda, ki ga drži, upokojenec in nekdanji učitelj naravoslovja z Long Islanda. Ta je leta 2013 dosegel nekaj, česar v stoletju avtomobilske industrije ni uspelo še nikomur: s svojim volvom znamke P1800 je prevozil namreč že več kot 4,800.000 kilometrov! No, a takšne številke seveda ni mogel doseči brez vsakršne okvare.Junga je, preden je opravil še s tistimi 300 metri, kolikor je potreboval do okroglega rekorda, v tistem še najbolj skrbelo, kaj se bo zgodilo s števcem, skrbelo ga je, ali se bo spet začel vrteti z ničle in potem ne bo mogel pokazati dosežka, na katerega je tako ponosen. »Prepričan, da mi ne bo nihče verjel, sem vse skupaj dokumentiral in fotografiral.« Naposled pa si je le oddahnil. Na njegovo prijetno presenečenje se je števec zagozdil pri 999.999 prevoženih kilometrih.