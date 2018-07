Migranti v bungalove, naročilo vredno skoraj 1,5 milijona evrov

DEBELI RTIČ – Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov do 13. julija išče izvajalca, ki bo begunce v azilnem domu na Debelem rtiču oskrboval s hrano. Javno naročilo skupaj z davki znaša 1,423.500 evrov in predvideva, da bi na Debelem rtiču nastanili do 120 beguncev, poročajo Primorske novice.



Leta 1985 je na Debelem rtiču republiški sekretariat za notranje zadeve v upravljanje dobil nekoliko manj kot 10 tisoč kvadratnih metrov površin s 24 bungalovi, namenjenimi oddihu. Počitniške zmogljivosti so ostale do danes, v desetletjih pa so gostile različne javne uslužbence na oddihu, rekreaciji, usposabljanju ali rehabilitaciji po stresu.

V lasti ministrstva za notranje zadeve

Počitniški objekti ministrstva za notranje zadeve so poleg Debelega rtiča in Barbarige še na Bledu, v Bohinju, Kranjski Gori, Ratečah, Logu pod Mangartom, na Čatežu in v Brežicah, Vinici in na Veliki planini.



Vendar letovišče na Debelem rtiču že tretje leto sameva, saj ga je vlada vključila v t. i. kontingentni načrt, »namenjen nastanitvi prosilcev za mednarodno zaščito, in sicer v primeru povečanega števila prosilcev in ob predhodno zapolnjenih drugih zmogljivostih.«