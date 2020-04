Metanje peska v oči? Popust za elektriko, stroški za ogrevanje pa v nebo

Pri 339 evrov v hiši slabih 20 evrov popusta

Kaj pa ogrevanje?

Pojasnilo vlade, kje dejansko je nižja cena elektrike

Kot so zapisali 15. aprila, je končni znesek na položnici sestavljen iz porabljene energije in omrežnine, saj brez omrežja ni elektrike, poleg tega pa porabniki plačujejo še tri prispevke. Prav tako se od porabljene energije plačuje trošarina in na vsoto vseh teh postavk se zaračuna še 22-odstotni davek na dodano vrednost – oba se stekata v državni proračun.



Vlada je z omenjenim ukrepom posegla le v omrežnino ter v enega od treh prispevkov, je razvidno iz pojasnil ministrstva.



Ob tem so dodali, da je bilo ob sprejemu odloka približno 60.000 položnic za marec že poslanih. »Nekateri odjemalci bodo zato morda prejeli napačne položnice. Dobavitelji jih bodo preklicali in jim poslali nove ali pa razliko poračunali naslednjič,« so zagotovili. Če potrošnik meni, da gre pri obračunu za napako, pa naj račun reklamira pri svojem dobavitelju.



Prispevek za spodbujanje obnovljivih virov in soproizvodnje toplote in elektrike z velikim izkoristkom se sicer plačuje sorazmerno z obračunsko močjo. Običajno je ta cena 0,73896 evra na kilovat na mesec za gospodinjstva oziroma 0,99297 evra na kilovat na mesec za napetostni nivo brez merjenja moči. Zdaj pa je v skladu z vladnim sklepom agencija za energijo to ceno postavila na nič.



Cena omrežnine, ki jo plačujemo delno glede na porabljeno energijo, delno pa glede na obračunsko moč, pa je običajno 0,74142 evra na kilovat na mesec.



Oba ukrepa veljata za odjemni skupini gospodinjski odjem in odjem na napetostnem nivoju brez merjenja moči.

GEN-I vladnemu znižanju dodal še svoje

GEN-I primerjava popustov za različne uporabnike. FOTO: S. N.

Energetika Ljubljana znižala ceno elektrike in plina

Pri Energiji plus cenejša elektrika in zemeljski plin

Petrol – nič dodatnega znižanja, le točke zvestobe

Primer položnice za zemeljski plin Petrola. FOTO: S. N.

Elektro Gorenjska, Celje, Maribor, Primorska

Primer položnice za marec. FOTO: S. N.

Vlada se je že kmalu po začetku razglasitve pandemije sredi marca (20. marca) z elektro operaterji dogovorila za znižanje računov za elektriko. Ta določa, da odjemalcem v času med 1. marcem in 31. majem ni treba plačevati prispevka za spodbujanje obnovljivih virov in soproizvodnje toplote ter elektrike z velikim izkoristkom ter omrežnine.Kot je tedaj sporočila vlada, s tem ukrepom prihaja naproti podjetnikom in gospodinjstvom, ki se te dni soočajo s posledicami epidemije novega koronavirusa, račun za električno energijo povprečnega gospodinjstva pa da bo zaradi tega nižji za približno 20 odstotkov.Slovenci in Slovenke so v zadnjih dveh tednih prejeli račune za elektriko, nekateri so zadovoljni, drugi malo manj.Med drugim jetako nekdo na družbenem omrežju zapisal: »Hvala, vlada za nižji znesek elektrike.«Spet drugi pa: »Zakaj je cena elektrike nižja samo za 15 odstotkov. Rečeno je bilo, da bo nižja do 27 odstotkov.«Pa tudi: »Čisto mimogrede še en vladni nateg... Popust na štrom??? Na 339 evrov je kva? slabih 20???«Ob tem so mnogi omenili tudi zneske na položnicah za ogrevanje. »Nemogoče, neverjetno, elektriko so znižali, kaj pa zemeljski plin? Skoraj me je kap ob položnici. Mrzlo je bilo marca, pa še ves čas smo doma. Nič čudnega, da je takšna položnica. Hvala vlada za nič.«Res pa je, da so nekatera podjetja še dodatno znižala cene energentov. Spomnimo ...GEN-I je vsem svojim gospodinjskim odjemalcem in malim poslovnim odjemalcem za 15 odstotkov znižal ceno električne energije za obdobje treh mesecev. Za povprečnega odjemalca GEN-I je tako račun skupaj nižji za skoraj 30 odstotkov, so sporočili.Za člane kluba zvestobe Zvestoba ogreva (še vedno lahko postanete člani) je omogočila nižjo ceno plina. Ta je od rednega cenika nižja za kar 20 odstotkov. V času izrednih razmer, zaradi katerih mora biti velika večina prebivalcev doma, bo prihranek občuten pri strošku za ogrevanje, saj imamo namesto pomladi spet zimo, kakor tudi pri porabi plina za kuhanje. Hkrati je Energetika Ljubljana za 10 odstotkov znižala ceno zemeljskega plina tudi vsem ostalim odjemalcem, ki so na rednem ceniku in niso člani kluba. Znižana cena velja do vključno maja oziroma do konca izrednih razmer.Energija plus je od marca do maja 2020 za gospodinjstva in male poslovne kupce znižala cene elektrike za 5 odstotkov in cene zemeljskega plina za 30 odstotkov ter pripisala 500 točk v lojalnosti program Moj Plus. Dodajajo: »Napovedano znižanje cene električne energije predstavlja pri povprečnem kupcu na osnovnem paketu 2,4 odstotka nižje stroške položnic za električno energijo. Ob že sprejetih ukrepih države pa bo skupaj račun za gospodinjstva tako nižji za 27 odstotkov.«Za zemeljski plin so za svoje kupce zagotovili popust v višini kar 30 odstotkov na obstoječe cene in velja za mesece marec, april in maj 2020. Znižanje predstavlja pri povprečnem kupcu na osnovnem paketu 17,2 odstotka nižje stroške položnic za zemeljski plin, so sporočili.»Država je za enkrat sprejela zgolj odlok o znižanju cene električne energije z odpovedjo določenih davčnih obremenitev, ki nam jih posreduje Sodo, ta pa bo skladno z odlokom spremenil omenjene postavke na vrednost nič. Vpliv odloka se bo poznal za dobavo v mesecu marcu, ki jo bodo kupci dobili obračunano na položnici v mesecu aprilu. Razpon je zaradi različnega odjema lahko velik. Ker cenimo, da se tudi v teh časih za svoje potrebe stranke obračajo na nas, jih bomo do konca maja za zvestobo nagradili z dvojnimi ugodnostmi. Vsi člani Petrol kluba bodo tako do 31. maja za vsak evro nakupa namesto ene dobili kar dve Zlati točki,« so sporočili.Popust iz naslova vladne uredbe je razviden z njihove spletne strani.