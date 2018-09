Ne bi bil presenečen, če bi Šarec imitiral Drnovška

LJUBLJANA – V Levici se želijo pred nadaljnjim sodelovanjem z vlado s premierjem Marjanom Šarcem pogovoriti o kadrovskih in odprtih vsebinskih vprašanjih. V LMŠ želijo na petkovem srečanju zapreti dileme in verjamejo, da bodo prihodnji teden sporazum podpisali. V torek se je razširila novica, da sporazuma niso podpisali, kot je bilo sprva predvideno. V LMŠ so pojasnili, da do podpisa ni prišlo, ker se ga nekateri predsedniki strank niso mogli udeležiti. Mesec: Skušajo razvodeniti vsebino sporazuma Koordinator Levice Luka Mesec pa je danes povedal, da se je zataknilo, »ker je Levica nezadovoljna z odstopanjem od parafiranega dogovora glede sodelovanja z vlado«. Po njegovih navedbah skušajo nekateri ministri in predstavniki strank vladnega petorčka že več tednov razvodeniti vsebino parafiranega sporazuma, češ da gre le za seznam lepih želja. Med ključnimi vprašanji, o katerih se želi Levica pogovoriti, so po njegovih besedah vprašanje prodaje NLB, vprašanje oborožitve dveh bataljonskih skupin za Nato in državni proračun. Želijo zagotovilo, da se bodo dogovorjenega v parafiranem sporazumu držali, je pojasnil. Sporno imenovanje S Šarcem se želijo pogovoriti o tem, kakšen status ima sporazum, kako ga bodo udejanjali, predvsem pa želijo preprečiti presenečenja, kot je bilo imenovanje Damirja Črnčeca, ki da je nesprejemljiv za levosredinsko vlado. Mesec je spomnil, da je Levica pristopila k sodelovanju s peterico ravno zato, da se prepreči »vzpon ljudi s stališči, kakršne izraža Črnčec na socialnih omrežjih, na oblast«. Poteza, da bi se znebil Levice? Kaj se bo zgodilo, če Šarec državnega sekretarja ne bo odstavil, ni želel vnaprej napovedati. Je pa povedal, da ga v tem primeru ne bi presenetila imitacija nekdanjega predsednika Janeza Drnovška, ki naj bi dejal, »da mandatar le enkrat potrebuje 46 glasov«. S temi besedami je Mesec odgovoril na vprašanje, ali je imenovanje Črnčeca morda Šarčeva poteza v smeri, da se znebi Levice po tem, ko je v DZ podprla njegovo imenovanje.