PEVNO – Občan je pri oranju njive v Pevnem na škofjeloškem območju v torek našel mino.



Predmet, identificiran je bil kot vadbena mina, so na kraju prevzeli strokovnjaki za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, poroča PU Kranj.



Takih predmetov se ne dotikamo, o najdbi takoj obvestimo regijski center za obveščanje na številko 112 ali policijo na 113 in se umaknemo z območja najdbe. Do prihoda pristojnih tudi ničesar ne premikamo in druge opozorimo na nevarnost, opozarja policija.