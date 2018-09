Marjan Šarec že žuga Damirju Črnčecu

LJUBLJANA – Petek je v javnosti završalo zaradi imenovanja Damirja Črnčeca za državnega sekretarja. Z njegovim mnenjem, ki ga je izražal na spletnih omrežjih glede posameznikov, pa tudi migrantov (njegove besede so številni označili za nestrpne), se mnogi niso strinjali, predvsem pa menijo, da ne sodi v to vlado. V včerajšnjih Odmevih je novega predsednika vlade Marjana Šarca voditelj Igor E. Bergant spomnil na koalicijo, s katero so se strinjali, da zavračajo politično kulturo, ki temelji ma ustrahovanju, širjenju polresnic in lažnih novic, ampak da mora ta temeljiti na dogovarjanju. Kako potem Damir Črnčec sodi v to vlado?



Šarec je pojasnil, da je Črnčeca izbral zaradi strokovnosti: »Te njegove izjave seveda obsojam in se z njimi ne strinjam. Imenoval sem ga kot strokovnjaka. Moram pa pred kamero povedati, da v kolikor bo takšno dejanje, bo isti hip odstavljen.«