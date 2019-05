Marjan Šarec odgovarja Janezu Janši: Ha, ha

Med poslanci SDS in premierjemje zaradi ograje, ki jo ima premier okoli hiše, završalo že na ponedeljkovi seji državnega zbora, ko je Šarec odgovarjal na poslanska vprašanja. »Prejšnji teden je bilo veliko 'napucavanja' o dogajanju okoli moje hiše, domače ograje, ki je bila – mimogrede – tam že 30 let, ampak ker je bila dotrajana, sem jo pač zamenjal /.../ Vi ste natolcevali, da je to zaradi, ne vem česa. /.../ Skratka, ne vtikajte se v moje zasebne zadeve, ker se tudi jaz v vaše ne. Razni vaši mediji pošiljajo vprašanja, kdo bo to plačal in zakaj je to in ali se res počutim ogroženega zaradi migrantov,« je v ponedeljek dejal premier.V dveh slovenskih medijih se je dva dni kasneje pojavil nov članek, češ da Šarec o ograji laže, kot domnevni dokaz pa so priložili fotografiji »prej in potem«. Na facebooku se je kmalu oglasil Šarec: »Ha, ha, gospe in gospodje iz "medija" Demokracija, oziroma nadurednik JJ, to ni ta ograja, nova ograja je na drugi strani, ob glavni cesti.«