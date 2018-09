Marjan Podobnik se vrača v politiko

Suzana Lara Krause, kandidatka stranke SLS za predsednico republike, kandidira za mesto podpredsednice stranke. FOTO: Uroš Hočevar

LJUBLJANA – Slovenska ljudska stranka (SLS), ki so jo v preteklosti pretresala notranja nesoglasja, na junijskih volitvah pa je drugič zapored ostala pred vrati državnega zbora (DZ), bo danes na kongresu volila novo vodstvo. Za predsedniški položaj se potegujeta nekdanji prvi mož SLSin predsednik občinskega odbora SLS Vransko, pri čemer je pričakovati gladko zmago Podobnika.Na izrednem volilnem kongresu z naslovom Mi smo družina bodo poleg novega predsednika volili tudi tri strankine podpredsednike ter člane glavnega, nadzornega in izvršilnega odbora. Med vidnejšimi člani za podpredsednika stranke so strankin evropski poslanec, strankina kandidatka na zadnjih predsedniških volitvahin litijski županNa kongresu pričakujejo okrog 500 ljudi. Poleg okrog 200 delegatov, ki so potrdili udeležbo, so namreč na kongres povabili vse, ki bi želeli soustvarjati prihodnost stranke. Kongres bo namenjen tudi predstavitvi kandidatov za župane in občinske svetnike iz vrst SLS. Čeprav je stranka leta 2014 izpadla iz parlamenta in ji tudi letos ni uspelo prestopiti parlamentarnega praga, namreč še vedno ostaja močna na lokalni ravni in ima med vsemi strankami največ županov.Stranka mora novo vodstvo voliti, ker je po junijskih parlamentarnih volitvah z mesta predsednika odstopil. Po njegovem odstopu so v stranki začeli spravni proces, v katerem so na povabilo v. d. predsednikak sodelovanju povabili vse nekdanje vidne predstavnike stranke. Tudi zato nekateri kongres vidijo kot nekakšen začetek prenove stranke.