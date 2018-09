Mariborski podžupan: Piši na privat in bova uredila

MARIBOR – Zdaj ko je nova vlada skorajda sestavljena in je jasno, da ponovitve državnozborskih volitev ne bo, se lahko posvetimo drugemu letošnjemu izboru politikov – tokrat na občinskih ravneh, ko bomo volili župane, člane občinskih svetov ter člane mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Letošnje lokalne volitve so razpisane natanko teden dni po martinovem, da pa bo 18. novembra po 212 občinah in bistveno več voliščih vse teklo gladko, skrbijo tako na državnem nivoju kot v lokalnih skupnostih. Brez sorodstvenih zvez Hiter pregled spletnih strani občin kaže, da so ponekod že pripravljeni, občinske volilne komisije so marsikje že dolgo ...