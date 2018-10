Mariborska trta bo rasla v Braziliji

Najstarejša trta bo rasla tudi v Braziliji.

Uspeh kleti na brazilskem trgu pripisujejo svežemu stilu vin, ki se odlično ujema s klimatskimi razmerami in kulinariko.

LJUBLJANA – Na pobudo organizatorja vinskega sejma Wine South America in v sodelovanju z Mestno občino Maribor, veleposlaništvom Republike Slovenije v Braziliji ter vinsko kletjo, ki deluje na brazilskem trgu, Puklavec Family Wines, so v t. i. Svetovnem vinogradu v Braziliji, ki je hkrati tudi največja zasebna zbirka vinskih trt v Latinski Ameriki, slavnostno posadili dva cepiča najstarejše vinske trte iz Maribora.Prvi je zasajen v ampelografskem vrtu, ki je v lasti vinske kleti Dal Pizzol in leži v okrožju Faria Lemos v mestu Bento Gonçalves. Zbirko sestavlja 400 različnih vinskih trt iz 30 držav in se imenuje Svetovni vinograd (Vinhedo do Mundo) ter je ena izmed treh največjih tovrstnih zasebnih zbirk na svetu ter največja v Latinski Ameriki. Drugi cepič je zasajen v Fundaparque, parku za prireditve in razvoj Bento Gonçalvesa, v sklopu katerega bo potekal vinski sejem Wine South America. Dogodka ob zasaditvi trt so se udeležili visoki predstavniki lokalnih oblasti, diplomatski zbor in tudi slovensko veleposlaništvo ter predstavnica vinske kleti Puklavec Family WinesNa vinskem sejmu so bila prisotna slovenska vina iz vinske kleti Puklavec Family Wines, ki v Braziliji že žanje številne uspehe. Njihovo vino sauvignon blanc so leta 2016 razglasili za najboljše uvoženo belo vino, letos pa je zasedlo prvo mesto v kategoriji belih in rose vin. Uspeh na brazilskem trgu v kleti pripisujejo prav svežemu stilu vin, ki se odlično ujema z vročimi klimatskimi razmerami in brazilsko kulinariko. Brazilci so zelo odprt narod, ki rad eksperimentira in spoznava različne kulture, in to dokazuje tudi pestra mednarodna zbirka trt v Svetovnem vinogradu.