Mamićev pomagač pral denar v slovenskih podjetjih

Pral denar tudi za slovenske podjetnike

Policija preiskuje primer pranja denarja. FOTO: Guliver/Getty Images

Fiktivni posli

Ga bodo prepustili Hrvaški?

ZAGREB – Slovenski preiskovalci so v sodelovanju s hrvaškimi kolegi v četrtek opravili hišne preiskave pri šestih osebah zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, med drugim pranja denarja. Med osumljenci je hrvaški državljan, ki je po poročanju hrvaških in slovenskih medijev vezni člen s preiskovanimi osebami in podjetji v Sloveniji.Stipančić je na Hrvaškem znan kot soobtoženec v primeru proti svetovalcu nogometnega kluba Dinamoin še štirim osebam, ki jih sumijo, da so Dinamo oškodovali za 20 milijonov evrov, ki bi jih moral klub dobiti od prestopov nogometašev. To naj bi počeli prek več podjetij iz Švice, Velike Britanije, karibske države Sveti Vincent in Grenadini, Hongkonga in Združenih arabskih emiratov, ki so jih imeli v lasti. Mamić je medtem nepravnomočno obsojen na šest let in pol zapora v drugem primeru kriminala v Dinamu, obtožnica, ki omenja Stipančića, pa čaka na potrditev na osiješkem sodišču.Stipančić in ena izmed offshore družb, ki jih je uporabljal v primeru Mamić, je pod drobnogledom slovenskega Nacionalnega preiskovalnega urada. Gre za podjetje Barnes & Bell, ki ima sedež v Londonu, poroča danes Jutarnji list. Zagrebški časnik omenja, da je Dinamo v letih 2014 in 2015 na račun londonskega podjetja plačal 1,5 milijona evrov za del prestopnega plačila za nogometaša. Pred tem so na Barnes & Bell prenesli ekonomske pravice na 50-odstotni delež od prihodnjih transferjev Jedvaja, ki je med tem postal tudi hrvaški reprezentant.»Tako je Dinamo, ko so prodali Jedvaja za pet milijonov evrov, imel obveznost plačati Barnes & Bellu 2,5 milijona evrov. Plačal je 1,5 milijona evrov, milijon pa je ostal dolžan,« piše časnik. Kot dodaja, je Stipančić na podoben način »pridobival denar tudi za nekatere druge hrvaške podjetnike, a tudi za slovenske«.Nekateri mediji poročajo tudi, da je osrednji akter četrtkove preiskave, v kateri so kriminalisti v Sloveniji iskali dokaze za sume pranja denarja, ki naj bi izviral iz poslov Mamića, eden od pomembnejših ljubljanskih nepremičninskih vlagateljev, katerega podjetja upravljajo s približno 15 milijoni evrov premoženja. Tako naj bi londonsko podjetje Barnes & Bell v zadnjih letih poslovalo z več podjetji in posamezniki iz Slovenije, pri čemer kriminalisti sumijo, da je bilo več teh poslov fiktivnih.Za zdaj ni znano, koliko denarja iz hrvaških nogometnih poslov naj bi se obrnilo v Sloveniji. Iz policije so včeraj sporočili le, da so si storilci s kaznivimi dejanji pridobili okoli 1,6 milijona evrov premoženjske koristi. So pa hrvaški mediji poročali, da naj bi Stipančić denar pral tudi v Telekomu Slovenije Jutarnji list sicer še spominja, da je hrvaški urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Uskok) obtožil Stipančića skupaj s trojico hrvaških podjetnikov v še enemu podobnem primeru. Dva sta že priznala odgovornost in sta bila tudi pravnomočno obsojena. Časnik dodaja, da so podatke o sodelovanju Stipančića s slovenskimi podjetniki posredovali slovenskim kolegom. Za zdaj ni jasno ali bo slovensko pravosodje obravnavalo vse osumljence v primeru več kaznivih dejanj zlorabe položaja in zaupanja pri gospodarski dejavnosti ter pranja denarja ali pa bodo Stipančiča prepustili Hrvaški.