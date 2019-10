Slovenca javno spregovorila o hčerini smrti: Vnaprej se mi je opravičila ...

V Sloveniji je lani samomor naredilo 353 ljudi. Med njimi so bili trije otroci, mlajši od 14 let, in devet mladostnikov med 15. in 19. letom starosti.

Z vrhunskimi rezultati je bila zadovoljna le kratek čas

Pred tragedijo se je vnaprej opravičila

Mami se je vnaprej opravičila. FOTO: RTV Slovenija, posnetek zaslona

SOS

Če čutiš hudo duševno stisko ali imaš samomorilne misli, poišči strokovno pomoč v organizacijah, ki nudijo neposredno pomoč. Lahko se obrneš na svojega osebnega zdravnika ali na:



112 – Center za obveščanje (za takojšnjo nujno pomoč)

116 123 – Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik (24h/dan)

116 111 – TOM – telefon za otroke in mladostnike (vsak dan med 12. in 20. uro)

01 520 99 00 – Klic v duševni stiski (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj)

031 233 211 – Ženska svetovalnica – krizni center (24h/dan)



Pomoč za mlade je na voljo tudi na spletni strani To sem jaz.

Za odrasle so v zdravstvenih domovih brezplačno na voljo delavnice Podpora pri spoprijemanju z depresijo. Prav tako so na voljo brezplačna svetovanja v svetovalnicah Posvet:



031 704 707, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. – Psihološke svetovalnice Posvet v naslednjih krajih: Ljubljana, Kranj, Postojna, Nova Gorica, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Sevnica in Koper (za naročanje pokličite od ponedeljka do petka med 12. in 19. uro)



031 778 772, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. – Psihološki svetovalnici Posvet v Celju in Laškem (za naročanje pokličite od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro)

Za oddajo Tednik sta pred dnevom duševnega zdravja spregovorila starša, ki sta letos doživela tragično izgubo. Njuna 22-letna hči, zlata maturantka, si je namreč vzela življenje. Da o tem spregovorita javno, sta se odločila, da bi pomagala drugim, saj je včasih težko prepoznati znake, da nekaj ni v redu.je bila po besedah staršev in nekdanjih učiteljev čudovito dekle. »Od naših otrok je bila edina, ki je vedno dala vse iz sebe. Ko je prišla iz šole, je povedala vse o tem, kaj se ji je dogajalo, kaj jo teži. Znala je tudi ubesediti svoja čustva,« je razkrila mama.Spremembe v hčerinem obnašanju so opazili, ko se je začela puberteta. Takrat je po maminih besedah postala pretirano resna, zelo jo je skrbelo za šolo. »Na začetku smo bili ponosni, da je tako,« priznava mama. Kmalu so ugotovili, da je v njej premalo radosti in veselja. Njena povprečna ocena v šoli je bila čista petica, na maturi je osvojila vseh 34 točk. Pretekla je tudi dva ljubljanska maratona. »Ko je dosegla določen rezultat, je bila zadovoljna le kratek čas. Kmalu si je zastavila nov cilj,« sta povedala starša.V srednji šoli so prvič poiskali pomoč psihologa, se spominja mama. Pred manj kot letom dni je Ela staršema prvič zaupala, da razmišlja tudi o samomoru. Ko jima je to na glas omenila, sta prvič uvidela, da temu sama ne bosta kos ter da je nujno poiskati strokovno pomoč. A še preden so zdravniki postavili končno diagnozo, si je Ela vzela življenje – čeprav je po maminih besedah kazalo, da gre na bolje. »Prijela me je za roke, me pogledala globoko v oči in rekla: 'Mami, oprosti, da sem kadar koli pomislila na samomor.' Ona se je meni vnaprej opravičila,« je v solzah povedala mama.