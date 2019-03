Malemu Anžetu pomagajo le terapije, a te so drage

1500 evrov stane en sklop tritedenskih terapij.

Drage bralke in bralci, vse, ki želite pomagati Peršakovim iz Raven na Koroškem, prosimo, da denarno pomoč nakažete na transakcijski račun Sklada Ivana Krambergerja št. SI56 02922-0019831742, s pripisom za Anžeta, sklicna številka 7218. Pomagate lahko tudi s SMS-donacijami. Pošljite SMS na 1919: z vpisano ključno besedo KRAMBERGER boste prispevali 1 evro, z vpisano ključno besedo KRAMBERGER5 pa 5 evrov.

RAVNE NA KOROŠKEM, LJUBLJANA – »Nikar ne obupati. Z otrokom je treba ves čas delati. S tem mu lahko ogromno daš. Za vsem tem pa so seveda veliki stroški in zares težko je druge prositi za pomoč. To res ni prijetno, a samo tako lahko otroku pomagaš.« To so besedez Raven na Koroškem,ki se ji je pred štirimi leti in pol rodil danes nasmejan. Ta ima to nesrečo v življenju, če temu lahko tako rečemo, da boleha za cerebralno paralizo. To pa seveda pomeni, da ves čas potrebuje fizioterapije in razgibanje, saj bi drugače njegove mišice povsem zakrnele.Kot nam razlagata njegova mati in oče, Petra in, ki smo ju srečali v Ljubljani, in sicer le nekaj minut za tem, ko sta sina pripeljala s pregleda pri zdravniku, se z njim aktivno ukvarjata prav vsak dan. »Njegov dan je kar naporen in dajemo vse, kar je v naši zmožnosti. Poleg dela doma ga vsak teden vozimo na dodatne terapije v Pesnico, na obiske zasebne fizioterapevtke na domu, terapije in preglede v Ljubljani, delovne terapije v Slovenj Gradcu in izvajamo ogromno vadbe in dela za motoriko doma,« nam razlagata sogovornika in dodata, da vse to Anžetu zelo pomaga. Deček ni zmožen narediti koraka, vozi pa se s prilagojenim kolesom.Če bi računala le na državo, takšnega napredka pri otroku, kot dodajata, zagotovo ne bi dosegla. Zato jima drugega, kot da sama plačujeta fizioterapije, ne preostane. To pa seveda močno vpliva na družinski proračun. Letos dečka čaka zahtevna operacija, po kateri bo moral v Pesnico hoditi na strnjene fizioterapije, opraviti bo moral najmanj štiri sklope tritedenskih. Samo en takšen sklop stane 1500 evrov.Mlada družina, v kateri je še devetletna hčerka, je tako že zdavnaj porabila ves privarčevani denar. Da ima Anže res ves čas dobro oskrbo, je doma ostala tudi Petra. Dela tako le Andrej. »Vse terapije in gorivo nas stanejo okoli 150 evrov na teden, kar znaša okoli 600 evrov na mesec. Hvala bogu, da država omogoča, da sem lahko doma in prejmem nadomestilo za delno plačilo izgube dohodka 570 evrov na mesec. Če še tega ne bi bilo, nikakor ne bi zmogli. Anže je upravičen do nege v višini 200 evrov. Lahko bi se zaposlila, a kje bi se našel delodajalec, ko bi zaradi otroka s posebnimi potrebami, ki me potrebuje, nenehno potrebovala zamenjave in bolniške,« razlaga Petra. Dobri dve leti, kot še doda, sta z možem doma tudi še delala, in sicer šivala oblačila za otroke, da sta tako lahko nekoliko lažje prišla skozi mesec. »Kot da to še ni dovolj, moramo imeti tudi posebno prehrano, saj je mož celiakist in ne sme jesti škroba in laktoze. Ta hrana pa je precej draga. Tudi jaz moram paziti na prehrano, sem sladkorna bolnica. Hvala bogu, da lahko otroci jedo normalno in so zdravi,« še doda sogovornica.Denar so tako začeli zbirati že leta 2017, ko so s pomočjo dobrih ljudi in sponzorjev nabrali nekaj denarja, da so lahko šli v Nemčijo po opornice. »Mož je takrat organiziral dobrodelni koncert. S tem sva nekaj povrnila dobrim ljudem, ki so nama priskočili na pomoč. Nabralo se je okoli 15.000 evrov, kar je zadostovalo za nakup opornic,« še pove Petra in razloži, da so šli v Nemčijo zato, ker je mogoče s tamkajšnjimi opornicami hitreje doseči rezultat. »Potreboval jih je, da smo mu poravnali kolke. Te opornice ima še danes, nosi pa jih samo ponoči, ko spi. Je pravi robotek. Vsake tri mesece oziroma ko vidimo, da ga opornice začnejo tiščati, se naročimo v Nemčijo na kontrolo, da jih popravijo, dokler jih še lahko. Ko pa jih bo prerasel, bo potreboval nove, čeprav upamo, da ne več,« pripoveduje Anžetova mama in doda, da popravilo opornic znaša od 1400 do 1800 evrov.Kot že rečeno, dečka letos čaka zelo zahtevna operacija selektivna dorzalna rizotomija (SDR). »S tem se mu bo v okončinah sprostil mišični tonus, hkrati pa se bo porušilo vse, kar smo zgradili do zdaj. Tako da začnemo od začetka. Rehabilitacija bo trajala okoli dve leti, kar pomeni ogromno trdega dela, terapij in volje,« razloži Petra. Ravno zato, da bi lahko mlada družina dečku omogočila vse te terapije in pripomočke, Andrej in Petra prosita vse dobre ljudi, da jima finančno pomagajo. Sredstva lahko prispevate tudi prek Krambergerjevega sklada Slovenskih novic. Za letošnji maj pa napovedujeta nov dobrodelni koncert. »Za vso podporo se vam že vnaprej iz srca zahvaljujeva,« še skleneta.