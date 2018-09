Magistrski program ljubljanske ekonomske fakultete med najboljšimi na svetu

LJUBLJANA – Magistrski program International Master in Business and Organisation (IMB) Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani se je uvrstil na lestvico Financial Timesa 100 najboljših programov na svetu s področja Master in Management, so sporočili s fakultete. Elementi, ki vplivajo na razvrstitev, so program, učitelji, stiki s poslovno skupnostjo in internacionalizacijo, zaposljivost in plača diplomantov po zaključku študija in tri leta pozneje. Na ljubljanski ekonomski fakulteti so še posebej ponosni na dejstvo, da je program po kriteriju kakovosti glede na šolnino in dolžino študija prepoznan kot drugi najboljši izmed vseh fakultet na lestvici.



Program IMB je lansko leto praznoval 25 let obstoja. Dolga leta se je razvijal pod vodstvom Janeza Prašnikarja, ki je za uvrstitev med 100 najboljših programov na svetu dejal, da »je rezultat trdega dela vseh sodelujočih v programu v zadnjih 25 letih njegovega delovanja. Hkrati je ta uspeh velik izziv za naprej.« Polona Domadenik, ki program vodi od leta 2017, je ob tem poudarila, da »uvrstitev na lestvico prinaša ne le veliko čast, temveč tudi odgovornost do sedanje in vseh prihodnjih generacij diplomantov«. Za dekanjo ekonomske fakultete Metko Tekavčič ta uvrstitev pomeni hkrati priznanje dolgoletnim naporom fakultete, da skupaj z vsemi déležniki ustvarjajo, vzdržujejo in nadgrajujejo kakovost.



Program je v 25 letih zaključilo 774 študentov. Diplomanti programa med drugim danes predstavljajo ključne kadre v vodilnih slovenskih podjetjih, kot so Zavarovalnica Triglav, Gorenje, NLB, Mercator in Petrol, nekateri med njimi pa so zaposleni tudi v svetovnih multinacionalnih podjetjih, kot so Google, BMW in Adidas.