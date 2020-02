Luksuz v Ljubljani: poglejte, kakšna stanovanja so v gradnji (FOTO)

FOTO: Arhiv Investitorjev

V Ljubljani kot gobe po dežju rastejo novi stanovanjski objekti. V Šiški napovedujejo, da bo zraslo vsaj 15 stanovanjskih stolpnic in s tem približno 1000 stanovanj. A ne gradi se le ob Celovški cesti, temveč tudi v centru. Izbrali smo nekaj zanimivih in atraktivnih projektov, ki so že v gradnji ali pa se bo njihova gradnja kmalu pričela.Gradnja stanovanjskega objekta nasproti parka Tivoli Bellevue Living naj bi se začela marca. Tam je predvidenih 70 stanovanj in terasastih hiš v dveh 16-nadstropnih stanovanjskih stolpnicah.V gradnji je že soseska Kvartet, ki sta se je lotila slovaška družba Corwin in. Soseska Kvartet bo obsegala štiri 16-nadstropne stolpnice, v katerih je načrtovanih 221 stanovanj. Stanovanja v višjih nadstropjih bodo imela terase in bodo namenjena zahtevnejšim kupcem.Na veliko se gradi tudi pod Golovcem ob Gruberjevem kanalu, kjer bo zrasel RB Ellipse. V njem bo 64 modernih stanovanj v 8 nadstropjih (od 43 do 153 kvadratnih metrov neto bivalne površine). Gradnjo naj bi začeli spomladi.V Rožni dolini gradijo Vilo destino, v kateri bo 17 stanovanj. Skupaj je predvidenih 4 dvosobnih, 5 trisobnih, 2 triinpolsobni in 6 štirisobnih stanovanj.V središču mesta je predvidena gradnja Palače in vile Schellenburg. V Vili bo 13 premium stanovanj in 3 superpremium stanovanja. V palači pa bo 94 stanovanj, 18 superpremium stanovanj in več poslovnih prostorov. Skupno bo v vili in palači 127 stanovanj, večina pa bo večjih od 100 kvadratnih metrov. Najmanjše bo merilo 62 kvadratnih metrov, največje pa približno 400 kvadratnih metrov.Ob Litostrojski cesti raste stanovanjsko središče Peca, v katerem bo več kot 100 novih stanovanj. Dve med seboj povezani stolpnici imata 14 nadstropij.Pod Golovcem raste še stanovanjski kompleks Devana park. Obsega dve lameli v sedmih etažah in 47 stanovanj.