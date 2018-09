Luka Koper zaposluje na veliko: koga, kdaj, kje

Pogodbeni delavci dobili možnost zaposlitve

Več zaposlenih na račun zmanjševanja agencijskih delavcev

KOPER – Uprava Luke Koper je potrdila akcijski načrt za strategijo na področju izvajalcev pristaniških storitev (IPS). Ob tem so potrdili zaposlitev 307 delavcev neposredno v Luko Koper, je povedal prvi mož Luke. Razpise zanje so objavili danes na zavodu za zaposlovanje , veljajo pa za dvanajst različnih delovnih mest.Na razpis se bo mogoče prijaviti v osmih dneh, a v Luki vseeno pričakujejo velik odziv. V pristanišču IPS dela trenutno okoli 650 oseb, skupno pa približno 1400 (zaposlenih delavcev, agencijskih in zunanjih delavcev). V prvi vrsti je razpis namenjen ravno njim, ki že desetletje delajo na pogodbah, a se bodo nanj prijavili verjetno tudi drugi.Objavili so delovna mesta za delovodjo, kontrolorja, viličarista, manipulanta vagonskega tovora, sekretarja skladiščne dokumentacije, skladiščnika, upravljavca ladijskega dvigala, voznika tovornih vozil, voznika luške mehanizacije ...S spremembami novega modela zaposlovanja so zadovoljni tudi v sindikatu žerjavistov. »Danes lahko rečemo, da je model, ki se bo v naslednjih mesecih postopoma implementiral, najboljši približek normalnemu odnosu med delavcem in delodajalcem«. Pričakujejo pa, »da se pri napovedanem zaposlovanju dosledno spoštujejo vidiki izkušenosti in usposobljenosti delavcev, ki že dolga leta delajo na deloviščih v koprskem pristanišču, pri vseh oblikah zaposlitev naj veljajo enaki pogoji in enako plačilo za isto delo«.Luka Koper tako uresničuje napovedi o reševanju problematike delavcev pri izvajalcih pristaniških storitev, t. i. podjetij IPS. V prihodnjih tednih bo objavila še natečaja za izbor agencij za posredovanje dela. »Okvirno je predvideno, da bi prek zaposlitvenih agencij pridobili 346 delavcev, ki bodo po pravicah in dolžnosti povsem enakopravni z zaposlenimi v družbi. V akcijskem načrtu je še predvideno, da bomo junija prihodnje leto opravili temeljito analizo novega modela, tudi na podlagi optimizacije delovnih procesov, in predvideva se, da bi se agencijsko delo postopno krčilo v prid neposrednim zaposlitvam v družbi,« je sporočil tiskovni predstavnik Luke KoperLuka predvideva tudi objavo javnega natečaj, prek katerega bodo izbrali zunanja pogodbena podjetja. Pri tem bodo uvedli dodatne mehanizme nadzora, s katerimi bodo izvrševali nadzor nad izplačevanjem plač, plačevanjem davkov, prispevkov ter spoštovanjem drugih delovnopravnih predpisov.