Lovec ga je ustrelil po pomoti, ljudje v zrak: Boš naslednjič otroka?

SENOŽEČE – V slovenskem gozdu blizu Italije so v teh dneh odstrelili medveda. Lovci imajo na tistem območju dovoljenje za odstrel petih, a tokrat je lovec odstrelil napačnega.



V senožeške gozdove je zavil medved Elisio, ki je predmet znanstvene raziskave univerze v Vidmu. Opremljen je bil s telemetrično ovratnico, lovec pa ga je kljub temu odstrelil. Kot so pojasnili za Delo, ker se je odstrel zgodil zvečer, ovratnice naj ne bi videl. Na univerzi ne morejo verjeti, kako je mogoče, da se je kaj takega zgodilo, ko pa so redno obveščali, kje se njihov medved nahaja.

Kaj pa test alkoholiziranosti?

Nekateri komentatorji menijo, če lovec ni sposoben videti ovratnice, sploh ne bi smel imeti dovoljenja za puško: »A naslednjič bo otroka spregledal? A test alkoholiziranosti so mu naredili?«



Niso pa vsi takega mnenja. Nekateri so pritrdili temu, da se ovratnica ponoči res slabo vidi, saj da navadno niso izrazitih barv. Tretji so zaradi tega primeri prepričani, da bi morali prepovedati odstrele in prepustiti naravi naravno selekcijo, njihovi nasprotniki pa jim želijo, da bi jih na njihovem domu kdaj obiskal medved. Posledice so namreč od iztrebkov do raztrganih ljubljenčkov.