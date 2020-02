Lovci zbirali za tovariše v stiski

8144 evrov je izkupiček letošnje lovske dražbe.

Predsednik Zelenega sklada Ivan Malešič z ženo reže torto za svoj rojstni dan. FOTO: Janez Petkovšek

Uspešna dražba

Čestitke opolnoči

Lovci so na dobrodelnem plesu prijetno presenetili predsednika Zelenega sklada Ivana Malešiča. Kot prvi so mu točno opolnoči čestitali za rojstni dan, ki ga je slavil 8. februarja. Podarili so mu torto, razrezal jo je z ženo.

Nagovor predsednika LZS Lada Bradača ob odprtju. FOTO: Janez Petkovšek

Ena obleka, dve lovki

Dobrodelni Zeleni sklad, ki v sklopu Lovske zveze Slovenije zagotavlja solidarnostno pomoč lovcem, lovkam oziroma njihovim svojcem v težkih življenjskih trenutkih, je na že šestem dobrodelnem plesu v Termah Čatež konec minulega tedna z donacijami, dražbo raznih umetnin, izdelkov, lovske opreme in odstrelov različne divjadi zbral več kot 14.000 evrov.Znesek bodo obogatili z ostankom izkupička od vstopnin vsakega od 230 lovcev in njihovih spremljevalk ali spremljevalcev (ta je znašala 30 evrov na osebo), denar pa bodo letos razdelili tovarišem, ki so zboleli ali se znašli v težki finančni stiski, oziroma njihovim svojcem, če so člani zelene bratovščine umrli.V petek se je dobrodelni ples, ki ga je gostila Zveza lovskih družin Posavje v veliki restavraciji Term Čatež, začel z nastopom Dobovskih rogistov, protokol pa je po himni, ki jo je zapel tenorist, kot slavnostni govornik začel predsednik LZS. Dejal je, da je Zeleni sklad lani pomagal trem lovcem, nato pa vse navzoče pozval, naj bodo pri višanju izklicnih cen na dražbi izjemno radodarni tudi letos. Prav tako jih je spomnil, da do konca februarja lahko darujejo kri v sklopu letošnje krvodajalske akcije LZS in Lovskega društva Diana. Predsednik Zveze lovskih družin Posavjese je zahvali vsem 18 sponzorjem in donatorjem, nato je sledil ples ob zvokih ansambla Skomini, ki sta ga odprla predsednik LZS in njegova žena, nakar so se ob polkah in valčkih razživeli tudi preostali.Po samopostrežni večerji, na kateri je prevladovala klasična hrana, od lovske pa sta bila le golaž in salama, so začeli odhajati v posebno sobo z 80 dražbenimi predmeti. Pod vsakim sta bila zapisana izklicna cena in najnižji znesek višanja. Prve so bile precej visoko nastavljene, tako da na začetku ni bilo veliko vpisov. Največ je bilo umetniških slik, fotografij in knjig, dražba pa je bil dobro založena tudi z dražjimi primerki vinske kapljice. Izstopale so ponudbe 14 odstrelov posameznih lovskih trofej ali skupnih lovov, ki so jih prispevale različne lovske družine. Vidno mesto so imeli tudi lovska oprema, dodatki in okrasje, od orožja pa je bila tam le pištola znamke Rex delta 9 x 19. Čeprav so na začetku največ višanja dosegli odstrel gamsa, slavnostna lovska obleka po meri, pištola, slika sovice in med, so na koncu vendarle prodali večino razstavljenih predmetov. Brez kupca jih je ostalo le 11 (te bodo najverjetneje poskušali prodati na spletni dražbi), pa še to le nekaj najcenejših slik slikarskih samoukov in knjig. Iztržili so 8144 evrov, kar je več kot lani, ko so zbrali 6701 evro.Med ogledom ponudbe dražbenih predmetov smo lahko med lovci slišali tudi zanimivo pripombo. Eden je dejal, da je škoda, ker v ponudbi ni odstrela medveda, temveč le nakup njegovega lesenega kipa. Čeprav se je za medvedovo metrsko skulpturo sprva odločil eden od lovcev, pa je pozneje to preklical, ko je opazil, da je razpokana po sredini in da manjkajo trije kremplji na spodnji šapi.Ne glede na opozorila mnogo žena, naj ne vpisujejo svojih imen v rubrike bodoči odstrel divjadi, češ da jih že tako ni nič doma, so kupce vseeno našli tudi najštevilnejši srnjaki. Ker v mnogih lovskih družinah nimajo posameznih gorskih živali, je bilo seveda največ višanja pri odstrelu trofejnega gamsa. Izklicna cena 300 evrov se je namreč ustavila šele pri 830 evrih. Drugi najdražji bo odstrel damjaka, ki je ob isti izklicni ceni na koncu prinesel iztržek 510 evrov.S pištolo so dobili 450 evrov, za dvogled znamke Geco pa je najboljši ponudnik dal le 20 evrov več od izklicne cene 300 evrov. Očitno so lovci prepoznali tudi kakovostno delovno obleko, saj so jo odkupili za 220 evrov. Za obleko po meri sta se dolgo potegovali lovski pripravnici. Na koncu je cena z 90 narasla na kar 210 evrov. Od slik bolj ali manj uveljavljenih slikarjev ali fotografov sta najvišjo ceno dosegli sliki risa(z 80 so jo zvišali na 180 evrov) in sove uharice, saj je začetna cena 40 evrov trikrat zrasla.Od prehranskih izdelkov je šel med za med, pokupili pa so tudi vse vinske buteljke in Pelozov pršut. Najbolj zadovoljna bo zagotovo žena lovca, ki je za 160 evrov kupil vikend paket za dve osebi v hotelu Terme Čatež, saj bo za ta denar poleg prenočišča in polpenziona lahko uživala še v termalnih bazenih.