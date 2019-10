Lovci ne pomagajo le zeleni bratovščini

Januarja bodo organizirali krvodajalsko akcijo, ki naj bi se je udeležila večina od 22.000 slovenskih lovcev.

Aleš Plesničar, predsednik dobrodelnega lovskega združenja Diana

Lovci so zadnje čase zelo slabe volje, saj jih nekatere nevladne organizacije vse prevečkrat označujejo le za morilce živali, ki bi jih najraje ukinili, uravnavanje števila divjadi pa prepustili naravi. Da to ni res, je med drugim dokaz njihovo dobrodelno lovsko združenje Diana iz Orehovelj pri Mirnu, ki že več let načrtno zbira denar in ga namenja pomoči potrebnim nasploh, ne le lovcem ali njihovim družinskim članom.Organizirana lovska dobrodelnost se je začela pred približno petimi leti, nam je povedal, predsednik združenja Diana. Takrat je nekaj lovskih zanesenjakov na facebooku ustanovilo skupino Hunting in Slovenia. Namen je bil, da se lovci prek družabnih omrežij povežejo in spoznajo ter si po potrebi pomagajo. Dobrodelnost so ob pomoči posameznih sponzorjev začeli najprej razvijati z različnimi nagradnimi igrami, ko se je zadeva prijela, pa so začeli razmišljati, da bi jo nadgradili. In pred dvema letoma se je iz tega začelo razvijati lovsko dobrodelno združenje Diana, ki nosi ime po rimski boginji divjadi in lova. Ustanovljeno je bilo 11. marca letos in neformalno že deluje pod okriljem Lovske zveze Slovenije. Konec leta bodo tudi formalno postali polnopravni člani LZS, trenutno pa morajo denar nakazovati prek Rdečega križa, saj še nimajo dokončno potrjenega statusa organizacije.Člani Diane so doslej sodelovali pri številnih dobrodelnih projektih lovcev, pri čemer gre izpostaviti pomoč lovcu invaliduiz Baške grape, za katerega so lovci zbrali kar 13.500 evrov. Prek profila na facebooku so 1500 evrov namenili lovcu, ki mu je pogorela kuhinja in se je znašel v hudi stiski, na pobudo lovca, sicer ravnatelja v OŠ Grad na Goričkem, pa so za 13 socialno ogroženih osnovnošolskih otrok iz te šole letos poravnali vse stroške za šolo. Bilo jih je za več kot 1500 evrov.Na nedavno končanih Dnevih slovenskega lovstva oziroma na lovskem strelskem državnem prvenstvu na strelišču Gaj na Pragerskem so v treh dneh tekmovanj od tekmovalcev, njihovih družinskih članov, prijateljev in obiskovalcev zbrali 3100 evrov. Poleg prostovoljnih prispevkov so največ denarja zbrali na licitacijah sponzorskih lovskih in drugih izdelkov ali dobrot pa na dveh dobrodelnih strelskih tekmah (streljanje glinastih golobov in na tarčo srnjaka) in posebni licitaciji lovskega oblačila, ki ga je imela zmagovita strelska ekipa LZS na letošnjem evropskem prvenstvu v Estoniji. Ker vse stroške, povezane z organizacijami in izvedbami prireditev, krijejo iz lastnega žepa, lahko vsak evro namenijo pomoči potrebnim.Plesničar je povedal, da sicer vsako leto organizirajo od štiri do pet dražb ali drugih dobrodelnih prireditev in da bo tako tudi v prihodnosti. Letos bodo izvedli vsaj še eno, pripravljajo pa se tudi na veliko krvodajalsko akcijo, ki naj bi se je januarja prihodnje leto udeležila večina od 22.000 registriranih lovcev.