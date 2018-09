Težave po Sloveniji FOTO: Uprava za zaščito in reševanje



Kako je pri vas?

LJUBLJANA – Napovedi vremenoslovcev, da nas čakajo močnejše nevihte, so se uresničile. O težavah poročajo z več delov države, padavine pa so se s skrajnega severa države premaknile precej južneje.Če smo še pred kratkim poročali o prijavah težav zaradi poplav meteornih voda v okolici Dravograda, lahko zdaj na seznam dodamo še precej več krajev. Zaradi podobnih težav so na pomoč poklicali iz Tržiča, Slovenj Gradca, Šenčurja, Cerkelj na Gorenjskem, Kamnika, Vojnika in okolice Domžal.O vetrolomu prihajajo novice iz Nove Cerkve (Vojnik) in s Prevalj, kjer je padlo drevo prekinilo promet. Že prej smo poročali, da je na cesto na Meži dež nanesel večjo količino zemlje.