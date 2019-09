Ljubljanski vikendaši zaprli cesto domačinom

Slovenija se bliža cilju: Toliko ste zbrali za Krisa

LJUBLJANA – Zbiranje donacij za 19-mesečnega Krisa Zudicha, ki nujno potrebuje zdravljenje v tujini, se nadaljuje. Iz dobrodelne organizacije Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, so danes sporočili, koliko SMS-sporočil so poslali uporabniki Telekoma in koliko denarja se je do sedaj nabralo. V treh dneh je bilo poslanih preko 1150 sporočil in zbranih skoraj 600.000 evrov