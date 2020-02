Litija Airways prvič poleti za pusta

Pestro bo. FOTO: Bojan Rajšek

Slovensko letalstvo še nikoli ni bilo tako v krizi, kot je danes. Ker se zavedajo odgovornosti, ki so jim jo naložili njihovi predniki, so Litijani vzeli stvar v svoje roke in bodo 22. februarja na spektakularen način predstavili svojo revolucionarno rešitev slovenskega letalskega prometa. Gre za novo letalsko družbo Litija Airways, obljubljajo pa udobne, točne, cenovno ugodne in sploh najboljše dnevne polete v vse svetovne prestolnice in top turistične destinacije na vseh celinah. Predobro, da bi bilo res, kajne? No, vse to se bo res zgodilo, a le v sklopu Litijskega karnevala, ki ima 173 let dolgo pustno tradicijo, vselej vezano na aktualna političnogospodarska dogajanja. In letalska tradicija ni nekaj, kar je Litijanom tuje. Litija se je namreč že leta 1950 vpisala med svetovno velesilo v letalstvu, saj je tistega leta Litijanosvojil bronasto medaljo na prvem svetovnem prvenstvu v jadralnem letenju na Švedskem. Letos mineva stota obletnica njegovega rojstva, že davnega 1928. pa so na karnevalu predstavili prvo slovensko potniško letalo frtiški vrabec.Občina Litija, ZKMŠ Litija in TD Litija v soboto, 22. februarja, pripravljajo že 170. karneval. Sodelovalo bo več kot 20 skupinskih mask iz vse Slovenije. Obetajo se denarne nagrade, ki jih bo komisija podelila trem najboljšim skupinskim maskam v zneskih 500, 300 in 200 evrov. 200 evrov bo prejela tudi najboljša skupina po izboru obiskovalcev, praktično nagrado v protivrednosti 100 evrov bo prejel tisti srečnež, ki bo glasoval za najboljšo skupino po izboru obiskovalcev in bo izžreban. Že v startu pa bo vsaka prijavljena skupina za sodelovanje prejela 150 evrov.Litijski karneval bo imel dobrodelno noto. Na otroškem živžavu in v povorki se bo s srečelovom zbiralo denar za žensko rokometno društvo Litija. Karneval bodo spremljala tudi obkarnevalska dogajanja. Tako je že od 30. januarja v Mestnem muzeju Litija na ogled razstavaIz Litije v nebo, od 5. februarja si lahko na občini Litija ogledate razstavo fotografij dosedanjih karnevalov z naslovom Mi Litijani smo veseljaki. Tekmovanje za naj pustni krof se bo začelo 20. februarja ob 10. uri, ob 18. uri pa se bo zgodil pustni prevzem oblasti z Mamo Mankoin imitatorjem, pustna sobota pa bo pokala po šivih od živahnega dogajanja. Od 10. ure bodo v Športni dvorani Litija na svoj račun prišli otroci s Super krili in, nato pa se bo dogajanje za nekaj časa preselilo na ulice. Ob 15. uri bo na pot krenila karnevalska povorka, ki jo bodo v zraku spremljala letala, obiskovalci pa se bodo lahko posladkali s pustnimi dobrotami. Pot bo sklenila okoli 16.30 v športni dvorani, kobo za mikrofon poprijel. Ob 20. uri se bo v dvorani začel karnevalski ples pod taktirkoin Čukov, kot njihov gost pa bo odrapal. Na pustni torek, 25. februarja, bo ob 9. uri v litijski knjižnici potekal pravljični pust, uro pozneje se bo v športni dvorani odvil še otroški karneval. Seveda se je treba od pusta tudi dostojno posloviti, zato bo pepelnična sreda ves dan v znamenju peke postrvi v Ribiškem domu, pokop pusta pa se bo zgodil ob 14. uri.