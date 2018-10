Levica: Vlada je lagala, imamo dokaze

Zavajanje glede Madžarske

Konec oziroma začetek drugega tira Divača–Koper, 25. avgusta 2017. FOTO: Jure Eržen, Delo

LJUBLJANA – V Levici ministrico za infrastrukturopozivajo, naj odstopi od načrta, da bi Madžarska sodelovala pri projektu za drugi tir. Kot so sporočili na današnji novinarski konferenci, so v stranki pridobili dokumente, ki potrjujejo, da Evropska komisija nepovratnih finančnih sredstev za gradnjo drugega tira Divača–Koper nikoli ni pogojevala s sodelovanjem Madžarske ali katere koli druge države. »S tem postavljamo na laž izjave predstavnikov vlade, ki so v preteklem letu, zlasti v času referendumskih kampanj, zatrjevali ravno nasprotno. Ker omenjena sredstva lahko Slovenija pridobi tudi sama, drugi tir lahko zgradimo, ne da bi se država odrekla lastništvu in upravljavskemu vplivu nad tem izjemno pomembnim delom državne infrastrukture in dohodkom, ki izhajajo iz njene uporabe,« so sporočili iz Levice.Nova ministrica je sicer že večkrat izrazila prepričanje, da je drugi železniški tir Koper–Divača mogoče zgraditi brez Madžarske, bo pa Slovenija pogovore z njo nadaljevala, saj da bi jih bilo nekorektno kar prekiniti.Poslanec Leviceje sicer izpostavil, da se potrjujejo navedbe, na katere je njihova stranka opozarjala že od začetka priprave zakona o gradnji drugega tira. »Ključni problem pri vsej tej zgodbi je ne samo finančna konstrukcija, ampak različne oz. nasprotujoče si izjave na eni strani vlade in predstavnikov podjetja 2TDK glede razpisnih pogojev za pridobitev evropskih sredstev za gradnjo drugega tira,« je dejal. Projekt je ovrednoten na 894 milijonov evrov, od katerih mora Slovenija in po možnosti drugi kapitalski partner zagotoviti nekaj manj 434 milijonov evrov. »Jasno je, da udeležba Madžarske ni noben pogoj in delno pritrjuje, da je šlo za zavajanje, ki sta se ga šla takratni državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvuin nekdanji direktor 2TDK.«