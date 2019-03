Levica sporočila svoje odobravanje

LJUBLJANA – Stranka Levica bo podprla predlog rebalansa proračuna v DZ, še pred tem pa bo s koalicijo podpisala sporazum o sodelovanju za letos. Ta vsebuje protokol, podoben tistemu, ki so ga parafirali lani, poleg tega pa še vsebinske dogovore, je danes ob robu razprave odbora DZ o rebalansu povedal koordinator Levice Luka Mesec. Med drugim je s koalicijo dogovorjeno, da bo Levica prevzela pobudo pri politikah, ki zadevajo odpravljanje prekarnega dela in stanovanjske politike. V sporazumu je predvidena tudi ustanovitev delovnih skupin, v katerih bo Levica z vladnimi strankami usklajevala ključne ukrepe na področju plač, davkov, pokojnin, upravljanja državnega premoženja, zdravstva in dogovora o proračunih za leti 2020 in 2021. Potrebujejo glasove Svet stranke Levica je v petek sklenil, da podpira tako podpis sporazuma o sodelovanju s koalicijo kot tudi potrditev rebalansa proračuna v DZ. O slednjem prav danes razpravlja pristojni odbor za finance, DZ pa bo razpravo o njem začel v torek. Glasovi Levice so pomembni zlasti zaradi možnosti veta državnega sveta. Če bo vložen, bo za ponovno potrditev rebalansa treba najmanj 46 glasov, koalicija sama pa jih ima 43. »To počnemo predvsem zato, ker želimo ohraniti socialno in razvojno naravnanost politike v Sloveniji v prihodnjih letih,« je pojasnil Mesec.



Na vprašanje glede zavez Levice v dogovorjenem sporazumu, denimo, da ne bodo podpirali morebitnih interpelacij, Mesec še ni želel odgovoriti. Več o sporazumu bodo razkrili prihodnji teden, ko bo tudi podpisan. Po njegovih navedbah imajo zagotovilo vseh predsednikov vladnih strank, da bo do podpisa prišlo najpozneje pred glasovanjem DZ o rebalansu. Razprava bo glede na časovnico seje DZ potekala v torek in verjetno še v sredo. Le parafiran Vsebinski sporazum bodo podpisali za eno leto, pozneje pa ga bodo obnovili, če se bo sodelovanje z vlado v letošnjem letu izkazalo kot konstruktivno, je povedal Mesec. Gre za podoben protokol tistemu, za katerega so se dogovorili lani poleti, a so ga le parafirali. Podpisali pa ga niso zlasti zaradi kritik do nekaterih kadrovskih potez vlade, pri čemer so v Levici med drugim nasprotovali imenovanju državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Damirja Črnčeca.